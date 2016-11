Unter dem Titel „Zeit zur Erinnerung“ lädt Kurator Ernst Schagerl in Zusammenarbeit mit dem BORG, impuls.kultur, der Sparkasse und der Stadtgemeinde am Samstag, 26. November ab 17 Uhr zu einem Memento mit Werken Hirtls ins kultur.portal.

Reinhold Meyer wird in einem Nachruf an Hirtl erinnern, Johannes Kammerer die Veranstaltung am Klavier begleiten. Dazu erscheint ein kleines Druckwerk.

Eintritt frei.