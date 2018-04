Zu einem Scheunenbrand mussten am frühen Dienstag-Abend zahlreiche Feuerwehren im Bezirk Scheibbs ausrücken.

Ersten Informationen zufolge ist es in Gumprechtsfelden bei Wieselburg, wo sich wenige Stunden zuvor ein schwerer Arbeitsunfall ereignet hatte (NÖN.at berichtete), zu einem Großbrand gekommen. Alarmiert wurden die Freiwilligen Feuerwehren Wieselburg Stadt und Land, Brunnwiesen, Petzenkirchen Bergland, Oberndorf an der Melk, Purgstall/Erlauf, Steinakirchen und Zarnsdorf.

Nach Angaben der FF Wieselburg Stadt und Land auf Facebook standen neun Feuerwehren im Löscheinsatz. Am frühen Abend wurde von einem "Scheunenbrand mit verletzten Personen" in Neumühl, einer Ortschaft in Wieselburg-Land, berichtet.

Die Flammen wurden auch aus der Luft von einer Teleskopmastbühne aus bekämpft. Die drei angeforderten "Christophorus"-Hubschrauber landeten auf einem Feld in unmittelbarer Nähe des Unfallortes.

Die Einsatzkräfte ersuchten die Bevölkerung, den Einsatzort weiträumig zu meiden und auch auf "Gaffen" zu verzichten.

Mehrere Personen dürften verletzt worden sein, auch drei Notarzthubschrauber sollen angefordert worden sein. Weitere Informationen folgen...