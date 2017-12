Mit über 2.500 Gästen an zwei Tagen übertraf das Team rund um die beiden Organisatorinnen Anita Eybl und Marianne Resch die Besucherzahl der Premiere im Vorjahr. Über 40 Aussteller, regionale Schmankerl-Spezialisten, ein musikalisches Rahmenprogramm und viele Angebote speziell für Familien verwandelten das Schloss in eine Adventhochburg. Für Winterstimmung sorgte die zarte Schneedecke.

„Es war heuer in der Vorbereitung eine große Herausforderung, weil die meisten Flächen im Schloss nach der Landesausstellung 2015 nunmehr vermietet sind. Trotzdem ist es gelungen, einen stimmungsvollen Adventmarkt auf die Beine zu stellen. Das war nur zusammen mit unseren tollen Ausstellern und den vielen Helfern und Partnern möglich“, zog Anita Eybl Bilanz.

Von der Zwergenschmiede über Kräuterhexenküche und Ponyreiten bis zur Kinderholzwerkstatt: Insbesondere die kleinsten Gäste konnten bei der Familienweihnacht in Neubruck vieles aktiv erleben und selbst Hand anlegen. Geöffnet war auch die Physik-Ausstellung von Maria Schmid in den Prunkräumen. Das Passivhaus Eisenstraße verzauberte Veronika Preyer aus Wieselburg einmal mehr mit ihren stilvollen und berührenden Dekorationen. Hier erklang ebenso Musikalisches wie im Innenhof des Töpperschlosses sowie in den Ausstellungsräumlichkeiten – u.a. dargebracht von Familie Fallmann, von Ensembles des Musikvereins St. Anton/Jeßnitz und der Heinrich Schmelzer-Musikschule Scheibbs, dem Jugendensemble 5-Klang und den „Erlauftaler Dirndln“. Hinreißend waren die Darbietungen der Kindervolkstanzgruppe Scheibbs und der Kinderschuhplattlergruppe St. Anton.

Für große Kinderaugen sorgte der Auftritt des Nikolaus’, der an beiden Tagen Süßigkeiten verteilte. In das Kostüm schlüpften Mitarbeiter der Versicherungsagentur Aigelsreiter, die seit heuer im Töpperschloss eingemietet ist. Beim Lichterlabyrinth wiederum halfen Schüler des BORG Scheibbs kräftig mit. „Alles in allem war die Flammende Familienweihnacht eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der wir uns auf ganz viele helfende Hände verlassen konnten“, so Anita Eybl.