Der Bürgermeister der Gemeinde Wieselburg Land, Karl Gerstl, lud am Nationalfeiertag zum traditionellen Empfang ins Schloss Weinzierl.

Buergermeisterempfang in Wieselburg-Land .

Es gab viele Würdigungen für Ausbildungserfolge, Sport, Musik und besondere Leistungen. Für die feierliche, musikalische Umrahmung sorgte, in sehr anspruchsvoller Weise, die Jugendkapelle der Musikschule Wieselburg unter der Leitung von Johannes Distelberger. Im Anschluss an den offiziellen Teil gab es noch köstliche Speisen und Getränke und ein nettes Beisammensein in der Aula des Schlosses.