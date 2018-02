Bei den vierten Bezirksmeisterschaften im Schnapsen am Samstag, 17. Februar, im Landgasthaus Burmühle in Oberndorf traten 100 Schnapser für die Bezirke Melk, Scheibbs und Amstetten an.

Organisiert wurde der Wettbewerb von der Österreichischen Gesellschaft der Schnapser gemeinsam mit der Volksbank NÖ als Hauptsponsor. Sieger und somit Mostviertelchampion im Schnapsen wurde Lokalmatador Ignaz Heigl aus Oberndorf. Der stolze Reingewinn von 3.000 Euro wird dem zehnjährigen Krispin aus Mank, der an Neuroplastom, einem bösartigen Nervenkrebs leidet, überreicht.