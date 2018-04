Schnelles Internet mittels Glasfaserleitung. Davon wagten bislang viele Scheibbser nur zu träumen. Nun könnte das Internet zumindest für rund zwei Drittel der insgesamt 1.500 Haushalte der Stadtgemeinde tatsächlich schneller werden und Datenübertragungen mit bis zu 150 Mbit/s ermöglichen.

Elf neue Schaltstellen

A1 hat vom Bund den Zuschlag bei der öffentlichen Ausschreibung für den geförderten Breitbandausbau bekommen. Im April hat man nun mit den Bauarbeiten in Scheibbs begonnen. Bis 2019 sollen diese abgeschlossen sein. Zur besseren Versorgung werden elf neue Schaltstellen errichtet, die mit Glasfaserleitungen an das A1-Netz angebunden sind. Auf der verbleibenden Strecke von den Schaltstellen in die Haushalte bleiben allerdings vorerst die Kupferleitungen bestehen.

„Dennoch können im Vergleich zu vorher wesentlich höhere Kapazitäten auf den bestehenden Leitungen übertragen werden, ohne dass Verlegearbeiten in Wohnungen oder Häusern erforderlich sind“, sagt Paul Galuska vom A1-Vertrieb für In frastrukturprojekte.

„Wir als Stadtgemeinde freuen uns, dass die vielen Klein- und Mittelbetriebe aber auch private Anwender nun Zugang zu schnellerem Internet bekommen. Ich bin sicher, viele werden das nutzen“, sagt Bürgermeisterin Christine Dünwald.