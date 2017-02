Die Salzburgerin Julia Grünwald hat sich am Montag im Ski-Europacup-Slalom auf dem Hochkar bei Göstling (NÖ) als beste Österreicherin an der fünften Stelle (+1,05 Sek.) klassiert. Die sechstplatzierte Kärntnerin Nadine Fest hatte 1,37 Sekunden Rückstand auf Siegerin Anna Swenn-Larsson (SWE) und ist in der EC-Gesamtwertung rund 300 Punkte hinter zwei Norwegerinnen Dritte.