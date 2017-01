Schon vom frühen Morgen an herrschte am Samstag am Hochkar beste Stimmung. Hatte es unten im Ort Göstling um 9 Uhr noch minus 14 Grad, so stieg der Thermometer bis zur Talstation auf minus 2 Grad. Rund 4.500 Wintersportfans nutzten daher die idealen Bedingungen am Hochkar und zogen ihre Schwünge auf den perfekt präparierten Pisten.

Ab 14 Uhr startete dann das Skifest von ORF Niederösterreich. Radio Niederösterreich sorgte dabei für die musikalische Unterhaltung, die Hochkar-Wirte für die kulinarische Stärkung. Anziehungspunkt Nummer eins waren dabei der „BagJump“ und die ORF NÖ-Bühne, auf der die Gruppe Steirerbluat und die junge Salzburger Schlagersängerin Julia Bruchner für Stimmung sorgten.

Um 15 Uhr gab es dann eine einstündige Live-Sendung von Radio 4/4 direkt vom Hochkar, bei der Moderatorin Birgit Perl Bürgermeister Fritz Fahrnberger, Tourismusobmann Franz Kupfer, Andreas Buder und Heinz Huber von den Bergbahnen sowie den Göstlinger Neo-Weltcupstarter Christoph Krenn vors Mikrofon bat.