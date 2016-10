Im Zuge der Landesausstellung 2017 in Pöggstall wird am höchsten Punkt der Gemeinde Raxendorf, auf der Seehöhe von 840 Metern, eine Aussichtsplattform errichtet. In der Vorwoche erfolgten der Spatenstich und der Baustart.

Bauarbeiten spätestens im März abgeschlossen

Spätestens im März 2017 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. „Wir liegen im Zeitplan“, so VP-Bürgermeister Johannes Höfinger. „Diese Aussichtsplattform beim Sportplatz ist barrierefrei zu erreichen, daneben gibt es Spielmöglichkeiten für die Kinder und gleichzeitig soll der Traunfellner-Weg aktiviert und in dieses Projekt eingebunden werden.

Von dem Aussichtspunkt unweit von Braunegg hat man einen Fernblick zum Ötscher, im Westen nach Bad Traunstein und geradeaus zum Jauerling. Vor dem Blick des Betrachters liegt auch der Blick in die Alpenregion. Nacherzählt wird außerdem die Sage „Ritter Jörg von Braunegg“.

Land und Marktgemeinde tragen Kosten

Die Kosten werden je zur Hälfte vom Land und der Marktgemeinde getragen. Dazu kommen noch Eigenleistungen der Dorfgemeinschaft Braunegg. Die Ausgestaltung wird vom Tagesheim der Caritas in Braunegg vorgenommen.