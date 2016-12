Zu einem spektakulären Bergeeinsatz rückten am Dienstag kurz vor Mittag die Feuerwehr Lassing und später auch der Bergekran der FF Amstetten mit insgesamt 15 Mann aus.

Navi führte Transporter in die Irre .

Ein Möbeltransporter der Firma Möbelix aus Wels wurde von seinem Navigationsgerät in die Irre geführt. Denn als kürzesten Weg von Hollenstein nach Lassing hat das Navi die schmale und teils schneebedeckte Straße über Hof angezeigt. Der Lkw kam dabei an einer Engstelle von der eisigen Fahrbahn ab und kippte in den Mendlingbach. Der FF-Bergeeinsatz dauert über vier Stunden. Verletzt wurde niemand.