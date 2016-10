Nur die besten 18 Lehrlinge aus ganz Österreich durften an der Staatsmeisterschaft für Kraftfahrzeugstechniker in der Landesberufsschule Eggenburg teilnehmen.

Das Wissen und Können der Lehrlinge wurde auf Herz und Nieren geprüft. Und ein Bründler holte dabei Gold: Rafael Geiblinger, Lehrling im vierten Lehrjahr bei der KFZ-Werkstatt „Auto Crew“ von Wolfgang Schweighofer in St. Georgen/Leys, ist neuer Staatsmeister der Kraftfahrzeugstechniker 2016. Niederösterreich landete sogar einen Doppelsieg, denn auf Platz zwei folgte hinter Geiblinger Günther Hagler vom Lehrbetrieb Weislein GmbH in Euratsfeld. Der dritte Platz ging an Stefan Lafer aus der Steiermark.

Mehr dazu in der aktuellen Printausgabe der Erlauftaler NÖN.