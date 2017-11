Der Schwank „Unsere tollen Tanten“ von Norbert Größ sorgte auch heuer wieder für neue Lachfalten bei den Besuchern. Der Klavierfabrikant Ignaz Besendorfer steckt bis zum Hals in Schulden und seine reiche Tante Jutta aus Indien reist ins Land um ihm bei einem Banktermin zu unterstützen.

Vertreter Thomas Geduldig (Harald Stamminger) und Gottlieb von Weinstein (Erwin Steinhammer) auf der Bühne in Action. | Gerhard Rötzer

Diese wird aber aufgehalten und schafft es vermutlich nicht zum vereinbarten Termin. In seiner Not engagiert Ignaz eine „andere Tante“ und auch sein Freund kommt als Tante verkleidet zum Termin. Es erscheinen plötzlich drei Tanten, denn auch die echte Tante konnte noch rechtzeitig erscheinen. Diese herzerschütternd komische Situation bringt große Missverständnisse und Verwicklungen in der Familie mit sich, die sich aber am Schluss amüsant auflösen und sich alles zum Guten wendet.

Theatergruppenleiter zufrieden

Die Premiere im Gasthaus Scharner (Hendorf) am Samstag war bis zum letzten Platz ausverkauft. Der Theatergruppenleiter Markus Grubner, zeigte sich sehr zufrieden mit der Darbietung, auch das Publikum reagierte mit tobendem Applaus.

Die hervorragende Stimmung lässt auf weitere witzige Abende hoffen. Für die weiteren Vorstellungen (24., 25. und 26. November sowie 1. und 2. Dezember) gibt es noch Karten im Gasthaus Hendorf und der Raiba St. Georgen. Infos: 0664/3432823.