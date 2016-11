Die Theatergruppe St. Georgen feiert mit ihrem Stück „Hier putzt der Chef“ am Freitag, 25. November, ab 20 Uhr, Premiere. Mit dem Lustspiel von Oswald Waldner wollen die Schauspieler unter der Leitung von Markus Grubner heuer die Lachmuskeln der Besucher im Gasthaus Hendorf strapazieren.

Und der Inhalt lässt bereits Gutes erhoffen: Das Stück in drei Akten spielt im Hotel Ötscherblick, wo Franz Hofer, seines Zeichens Chef in argen Nöten tätig ist. Er hat beim Gerangel um einen Parkplatz ein Auto angefahren und in einem Anflug von Temperamentsausbruch den Geschädigten auch noch beleidigt. Das Chaos ist perfekt, als sich der Unfallgegner als erwarteter Feriengast erweist. Doch Alois, der Hausbursche, Helfer in allen Lebenslagen, weiß Rat.

Lustspiel im Mostviertler Dialekt

„Wir haben das Stück im August ausgesucht und jetzt die letzten Wochen drei Mal die Woche geübt“, berichtet Markus Gruber. Die Gruppe wird bis zum Auftritt wohl insgesamt

18 Proben hinter sich haben.

Das amüsante Lustspiel mit Situationskomik und Wortwitz wird im Mostviertler Dialekt gespielt. „Wir sind alle motiviert und freuen uns darauf, auf der Bühne zu stehen“, betont Gruber, dass alle mit Herz und Seele dabei sind.