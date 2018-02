Wer denkt, ein Archiv sei eine verstaubte Sammlung alter Urkunden, der wird beim Scheibbser Stadtarchivar Johann Schagerl auf vehementen Widerspruch stoßen: „Ein Archiv muss leben, und es lebt vom Input aus der Gegenwart.“

Ältestes Dokument aus dem Jahr 1537

Die Zeit bleibe für den Archivar nicht stehen: „Was heute aktuell ist, wird irgendwann Geschichte sein und muss ebenso archiviert werden. Schwierig ist hier vor allem die Entscheidung, was man aufnimmt und was nicht.“

Seit wann es das Scheibbser Stadtarchiv gibt, ist nicht genau belegt. „Unser ältestes Schriftstück ist eine Urkunde, die Kaiser Ferdinand im Jahr 1537 der Stadt verliehen hat“, weiß Johann Schagerl. Im Lauf der Geschichte hat das Stadtarchiv auch bewegte Zeiten durchgemacht: „Es hat in der Gemeindestube aber immer Männer gegeben, die auch in schwierigen Zeiten wertvolle Dokumente gesammelt haben.“

„Je mehr Menschen kommen, desto besser. Wir wollen nicht nur bewahren, sondern auch Interesse wecken.“ Stadtarchivar Johann Schagerl

Nach dem Zweiten Weltkrieg, schildert Schagerl, sei das Scheibbser Stadtarchiv in alle Winde zerstreut gewesen: „Die Urkunden und Dokumente waren ein Chaos, sind in großen Haufen auf dem Dachboden oder im Keller gelegen.“ Dem Engagement der Stadtarchivare ist es zu verdanken, dass sich das Archiv heute als bestens systmatisierte Sammlung präsentiert – eine Aufgabe, die heute in den Händen von Spezialisten liegt.

Im Archiv schlummern auch viele alte Bücher und wertvolle Dokumente, wie alte Handwerksbriefe Schriftstücke, die man nur mit Handschuhen berühren darf. | Raimund Holzer

Zwei Dinge sind es, die jedem Archivar Sorge bereiten: Platzmangel und der Zahn der Zeit. Der Feind des Archivs ist die vor allem die Zeit, die unaufhaltsam an den alten Dokumenten nagt. „Papier sollte bei optimalen Temperaturen gelagert werden und vor Ungeziefer, wie den Papiermilben, geschützt werden.“ Anfassen ohne Handschuhe ist daher streng verboten

Mit dem Vorurteil, dass er als Archivar streng über seine Schätze wache und niemandem Zutritt gewähre, räumt Johann Schagerl jedoch auf: „Die Aufgabe des Archivs ist es nicht nur, Dinge zu bewahren, sondern auch, sie den Interessierten zur Verfügung zu stellen. Und in Zeiten der Digitalisierung ist das noch einfacher. Je mehr Menschen kommen, desto besser. Und das Interesse der Leute wird auch immer größer.“

Besonders freut sich Johann Schagerl über das große Interesse an der Scheibbser Topothek, die seit dem vorigen Jahr auf www.scheibbs.topothek.at zur Verfügung steht. Hier kann man online in alten Bildern oder Schriftstücken schmökern. „Immer wieder melden sich auch Menschen, die alte Aufnahmen oder Dokumente zuhause haben. Manchmal erhalten wir dadurch sogar neue Informationen über die Stadtgeschichte. So haben wir durch einen gebürtigen Scheibbser aus Wiener Neustadt erfahren, dass es früher in Scheibbs eine Schachmeisterschaft gegeben hat.“

Wertvolle Zeugen der Stadtgeschichte: Die äteste Urkunde der Stadt, verliehen 1537 von Kaiser Ferdinand. | Raimund Holzer

Der Archivar lebt seine Begeisterung für Altes auch im täglichen Leben: „Ich sehe alte Dinge mit anderen Augen. Mich fasziniert die liebevolle Art, mit der einfache Gegenstände früher hergestellt worden sind.“ Die Ansicht, dass früher alles besser gewesen sei, teilt Schagerl jedoch nicht: „Ohne Tradition gibt es keinen Fortschritt. Das heißt nicht, in der Vergangenheit zu leben, sondern aus der Geschichte zu lernen.“