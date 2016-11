Mit ihrer Resthaarbörse „BookgoodLook“ (freie Termine bei Wiener Friseuren zu günstigeren Preisen) starteten Lorenz Gröbner und Anna Zalesak von Wieselburg aus 2013 ihr erstes StartUp-Unternehmen – mit Erfolg.

Seit dem Vorjahr sind die beiden mit einem neuen Produkt in einer zweiten Branche aktiv und ebenso erfolgreich unterwegs. „helloCash“ nennt sich das auf Internetbasis funktionierende Registrierkassensystem, mit dem Gröbern und Zalesak und ihr Team mittlerweile Marktführer im Online-Bereich in Österreich sind. Mit Jahreswechsel wird es in Österreich knapp 20.000 „helloCash“-Kunden geben.

Vier Registrierkassen-Varianten werden angeboten. Vom kostenlosen Einstiegsangebot bis hin zur Gastro-Lösung um 14,90 Euro pro Monat. „Alle unsere Systeme erfüllen die gesetzlichen Bestimmungen. Die Premium-Varianten haben halt einfach mehr Extras, die sogar die Buchhaltung miteinschließen können“, erklärt Anna Zalesak bei einem Betriebsbesuch von Landesrätin Petra Bohuslav anlässlich des ÖVP-Regionstages.

Exportoffensive nach Tschechien

Diese zeigte sich vollauf begeistert von der preiswerten Registrierkassen-Lösung, obwohl sie der kostenlose Zugang etwas verwunderte. „Das war die beste Idee. Denn dadurch hatten wir Unmengen an Erstkontakten. Man kann unsere kostenlose Online-Kassa ja auf jedem PC oder Tablet problemlos ausprobieren. Das hat viele Kunden überzeugt“, sagt Laurenz Gröbner.

Aktuell bereitet das sechsköpfige „helloCash“-Team eine Exportoffensive nach Tschechien vor. Dort muss ab 1. Dezember jedes Unternehmen online mit dem Finanzamt verbunden sein. „Die optimale Voraussetzung für unsere Kassenlösung“, weiß Laurenz Gröbner. -ce-