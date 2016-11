„Mit dem Herzen sehen“ war das Motto der Katholischen Frauenbewegung von Steinakirchen am Forst. In Handarbeit verzierten sie 720 Kerzen mit einem silbernen Punkt in der Mitte, der für das Herz steht. Eine dieser 720 Kerzen wurde beim eifrigen Arbeiten und Unterhalten versehentlich mit zwei Punkten beziehungsweise Herzen beklebt. Die Frauenbewegung entschied sich, mit dieser Kerze ein kleines Gewinnspiel in den Verkauf einzubauen.

Die Kerzen wurden nach der Herstellung von Pfarrer Hans Lagler in einer Andacht gesegnet. Die Mitglieder der Frauenbewegung sind nun im Gebiet Steinakirchen unterwegs, um die Kerzen zu verkaufen. Falls die Kerze mit den zwei Herzen beziehungsweise den zwei silbernen Punkten schon einen Besitzer gefunden hat, bittet die Frauenbewegung diesen, sich in der Pfarrkanzlei zu melden. Der oder die Glückliche erhält von der Frauenbewegung ein kleines Geschenk.

Der Reinerlös aus dem Verkauf der verzierten Kerzen wird an verschiedene Frauenprojekte auf der ganzen Welt gespendet.