Auf ihren ehemaligen blauen Mitstreiter Attila Boros, 2015 noch Nummer zwei auf der Gemeinderatskandidatenliste der FPÖ in Steinakirchen, sind FPÖ-Bezirksparteiobfrau Karoline Deisl und

Steinakirchens aktuell einziger FPÖ-Gemeinderat Gerhard Bayerl nicht gut zu sprechen.

Attila Boros | NÖN

Denn mit diversen Aussagen wie „Die EU ist die Gestapo“, „Österreichs Justiz verachtenswert und lächerlich“ und vor allem dem Posting „Merkel gehört in die geschlossene Anstalt und ist Obamas Hure“ auf der laut Aussagen von Deisl von Attila Boros eigenständig betriebenen Facebook-Seite „FPÖ Steinakirchen am Forst“ hat er nicht nur für großes Medienecho, sondern auch für Schelte für die FPÖ gesorgt.

„Wir und die FPÖ distanzieren uns ganz entschieden von diesen Aussagen. Das war und ist nicht unsere Parteilinie. Auch war diese Seite keine offizielle FPÖ-Seite“, betont Karoline Deisl im Gespräch mit der NÖN.

Noch am Donnerstag, als diese Vorwürfe via Internetplattform VICE öffentlich wurden, gab es vonseiten der Landespartei einen Parteiausschluss von Attila Boros. „Ich stehe zu 100 Prozent hinter diesem Ausschluss von Attila Boros. Er hat mit dieser Seite unserer Partei geschadet“, betonte Deisl. Boros selbst war bis Freitagnachmittag weder für FPÖ-Bezirkschefin Deisl noch für Gerhard Bayerl oder die NÖN erreichbar. Die Facebook-Seite war am Freitag schon vom Netz genommen.