Das Mostviertel und die Eisenstraße sind um 16 hochqualifizierte „Kräuter-Hexen“ reicher: Die engagierten Damen absolvierten erfolgreich die erste Ausbildung zur „TEH-Praktikerin“, eine Kooperation des WIFI Niederösterreich mit dem TEH-Verein aus Salzburg. TEH steht für „Traditionelle Europäische Heilkunde“.

Durch Monika Vesely und Thomas Pollak kam die bundesweite begehrte Ausbildung in die Region. Kurszentrum war und ist auch künftig Steinakirchen am Forst.

Bei der Diplomübergabe gratulierten Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger, TEH-Obfrau Theresia Harrer, Kursleiterin Karin Buchart, Birgit Moshammer, vom WIFI Niederösterreich und Koordinatorin Monika Vesely (Kräuterkraftwerk) den Teilnehmerinnen.

Die Ausbildung umfasste 160 Trainingseinheiten, auch Exkursionen – wie zur Schluchtenhütte in Opponitz – fanden statt. Für die Kräuterküche mit Eisenstraße-Wirtesprecher Markus Stadler stand die NMS Steinakirchen am Forst bereit, das Seminarhaus „FreiRaum Zehethof“ in Steinakirchen wurde ebenfalls genutzt.

Nächster Kurs ist bereits fix ausgebucht

Der im Februar startende zweite TEH-Praktiker-Kurs ist bereits jetzt fix ausgebucht, Interessenten können sich aber am 25. Jänner, 18 Uhr, im WIFI St. Pölten über künftige TEH-Kurse informieren. „Es freut uns, dass die Nachfrage nach dieser Kräuterausbildung so groß ist und dass es uns gelungen ist, diese Ausbildung in die Region Eisenstraße zu holen. Es wäre schön, wenn sich daraus weitere Kräuterinitiativen bilden“, wünscht sich Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger.