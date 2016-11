Ein herzhaftes Bauernbratl oder ein saftiges Stück Fleisch vom Erlauftaler Strohschwein, ein köstliches Stück Käse, gesunde Obst- und Gemüsesäfte, ein Flascherl Hochprozentiges – das alles und noch viel mehr bietet Familie Fußthaler seit Anfang dieses Jahres in ihrem Feinkostladen mitten in Steinakirchen. Vieles davon stammt aus eigener Produktion vom heimischen Bauernhof, etwa selbstgebackenes Brot oder Frischfleisch sowie hausgemachte Fleisch- und Wurstspezialitäten vom Erlauftaler Strohschwein. Denn auf dem Hof von Familie Fußthaler ist das glückliche Bauernhof-Schweinchen tatsächlich Realität, auf eine artgerechte Haltung wird großer Wert gelegt.

Hier wird Regionalität groß geschrieben

Bei Feinkost Fußthaler finden die Kunden aber nicht nur Spezialitäten aus eigener Produktion: „Wir arbeiten auch mit anderen lokalen Produzenten zusammen“, erzählen Regina und Gerhard Fußthaler. Das Sortiment erweitert sich dadurch etwa um Most, Schnäpse oder Nudeln.

Gerhard und Regina Fußthaler stehen für Regionalität. | NOEN, M. Salzer

„Regionalität ist uns besonders wichtig“, betont das Ehepaar Fußthaler. Mit ihrem Feinkostladen bietet es eine Möglichkeit, vor Ort hochwertige, gesunde Lebensmittel und kulinarische Köstlichkeiten aus der Heimat einkaufen zu können. Regionalität heißt dabei Frische, Echtheit, Ursprünglichkeit, Saisonalität, Nachhaltigkeit und eine hohe Qualität. Auch im Restaurant „Zum Gassl“ von Familie Fußthaler werden die regionalen Spezialitäten verarbeitet. Gerhard Fußthaler zaubert daraus in der Gasthausküche regionale Spezialitäten, gehobene Menüs sowie rustikale Gerichte, mit denen die Gäste in der Gaststube sowie in mehreren Sälen verschiedener Größe verwöhnt werden.

Die Produkte rund um das Erlauftaler Strohschwein von Familie Fußthaler gibt es übrigens bald nicht nur in Steinakirchen: Die Produkte sind ab diesem Donnerstag und Freitag in einem Marktwagen auch auf den Märkten in Amstetten und Waidhofen/Ybbs erhältlich.

Viele Jahre führte die Familie zuvor auch einen eigenen Hofheurigen. Mit dem Feinkostladen ist jetzt die Möglichkeit zurück, die damals allseits beliebte Brettljause zu genießen!

Produkte aus der Region: Wurst und Frischfleisch, Bauernbraten, Gefülltes, Geselchtes, Käse, Obst- und Gemüsesäfte, Sekt, Likör, Most, Schnaps, Dinkel-Teigwaren, Eier, Milch, eingelegte Oliven und Olivenöl direkt aus Kreta; Jause für Zwischendurch.

Öffnungszeiten: Mo - Do: 7.30 Uhr bis 13 Uhr, Fr: 7.30 Uhr bis 18 Uhr, Sa: 7.30 Uhr bis 12 Uhr.