Vor genau 40 Jahren ist Ingrid Ginner dem Roten Kreuz Steinakirchen beigetreten, nach der Ausbildung begann ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Rettungsdienst. In dieser Zeit hat sie unzählige Rettungs- und Sanitätseinsätze absolviert und auch viele Veränderungen erlebt und mitgetragen. Ingrids Kollegen schätzten sie als verlässliche und gewissenhafte Partnerin.

Vor Weihnachten absolvierte Ingrid Ginner nun ihren letzten Nachtdienst in Steinakirchen. Zweimal rückte sie in dieser Nach aus, um Menschen in Notlagen zu helfen.

Nach der Versorgung eines Patienten mit einer Kopfverletzung folgte auch noch ein internistischer Notfall. Natürlich durfte ein geselliges Beisammensein bei Kaffee und Kuchen in diesem Dienst auch nicht fehlen. Neben dem Rettungsdienst war die pensionierte Volksschullehrerin in Steinakirchen und Umgebung auch lange Zeit als „die Lehrbeauftragte“ bekannt.

Über viele Jahre war sie für Erste Hilfe Kurse zuständig und hat dabei unzählige Ersthelfer ausgebildet. Dem Roten Kreuz wird sie erhalten bleiben: Sie wechselt in den Leistungsbereich „Gesundheits- und soziale Dienste“ und engagiert sich dort für den Henry Laden in Scheibbs.