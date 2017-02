„Sirius – der Verein zur Förderung regionaler Projekte“ beschäftigt sich in der Regel mit den Schicksalen von unschuldig in Not geratenen Personen beziehungsweise Familien.

„Dabei ist es uns sehr wichtig, die Rahmenbedingungen für eine Unterstützung genauestens zu überprüfen und zu hinterfragen, ob diese auch mit unseren Vereinsgrundsätzen übereinstimmen und sämtliche Fördermittel im Vorfeld ausgeschöpft beziehungsweise beantragt worden sind“, betont Sirius-Obmann Manuel Haselsteiner.

Vermehrt Anfragen vor Weihnachten

„Ein besonderer Dank gilt unserem Mitglied und Obmann des KOBV Josef Kuran (links), der seit Beginn, immer wieder Projekte an uns heranträgt. Gemeinsam konnten wir schon vielen Menschen helfen“, freut sich Manuel Haselsteiner. | Verein Sirius

Vor Weihnachten gingen wieder vermehrt Anfragen um Hilfe beim Vorstand ein. In gewohnter Weise wurden diese von Obmann Manuel Haselsteiner und Stellvertreter Leo Heindl sofort bearbeitet. So konnte Sirius mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und dank der Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben drei alleinerziehenden Müttern und deren Kindern zu Weihnachten große Freude bereiten.

„Eine weitere große Unterstützung konnten wir, durch die Zusammenarbeit mit Josef Kuran und dem Förderverein des Roten Kreuzes Steinakirchen, einer jungen Frau aus Steinakirchen zukommen lassen“, schildert Haselsteiner und freut sich, dass Sirius aktuell bei einem neuen Mitgliederhöchststand von 245 zahlenden Mitgliedern hält. „Wir freuen uns aber über jedes weitere Mitglied“, lächelt Haselsteiner. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 25 Euro pro Jahr. www.verein-sirius.at