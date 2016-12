Am Samstag, 17. Dezember, soll es in der Sportunion Steinakirchen einen Neustart geben. Franz Lechner soll an diesem Abend Wolfgang Hobbiger an der Spitze der Union ablösen. Damit dies überhaupt möglich wird, bedarf es aber auch einer Finanzspritze durch die Marktgemeinde Steinakirchen – einer, die bei der jüngsten Steinakirchner Gemeinderatssitzung gegen die Stimmen der LUST beschlossen wurde.

„Wir werden 118.500 Euro aus dem Verkaufserlös des alten Trainingsplatzes an den Rewe-Konzern der Sportunion zukommen lassen“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Pöhacker. Wobei nicht so sehr der Gesamtbetrag umstritten ist, sondern vielmehr dessen Aufteilung, da mit 50.000 Euro auch ein Zwischenfinanzierungskonto der Sportunion abgedeckt wird.

Kritik an der Vorgehensweise gibt es von LUST-Fraktionsobmann Wolfgang Zuser, weil man vom ursprünglich im Gemeindevorstand beschlossenen Plan, 100.000 Euro für die Tilgung des Darlehens zu verwenden, abgerückt ist.

