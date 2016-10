Einen neuen Weg geht Zahnarzt Franzt Zach. Seit der Vorwoche gibt es in seiner Ordination eine eigene Zahntechnikerin samt Labor. 30 Jahre lang war Alexandra Picher als Zahntechnikerin, spezialisiert auf Prothesen, in Ordinationen in Wien tätig. Jetzt kehrte die gebürtige Randeggerin (Mädchenname Wurm) in ihre Heimatgemeinde zurück und suchte einen Job in der Region. „Ich hatte schon einige Jahre an eine Variante gedacht, ein eigenes Labor einzurichten. Mit Alexandra Picher habe ist jetzt die ideale Besetzung gefunden“, ist Franz Zach überzeugt.

Denn während in Scheibbs, Ybbs oder Amstetten die Zahntechnik-Labors extern tätig sind, arbeitet Alexandra Picher in der Ordination vor Ort mit. „Sie ist auch geprüfte zahnärztliche Assistentin, kennt den Kundenkontakt und kann direkt am Patienten die Prothesen anpassen“, streicht Zach die Vorteile der neuen Kombination in seiner Ordination hervor. Dass diese Variante auch Zeit spart, sei ein positiver Nebeneffekt.

"Anliegen, Zahntourismus nach Ungarn zu unterbinden"

„Mir ist es ein Anliegen, den Zahntourismus nach Ungarn zu unterbinden. Daher setzen wir auf kompetente Mitarbeiter, gute Ausbildung und perfekte Synergien“, betont Zach, der in seiner Ordination aktuell acht Mitarbeiterinnen beschäftigt und 10.300 Kunden zählt.

„Ein mutiger Schritt, der wichtig für die medizinische Versorgung im ländlichen Raum ist“, lobte Bürgermeister Wolfgang Pöhacker bei der Eröffnung am Donnerstag.