In Neumühl haben die Landesstraßenbauabteilung und die bauausführenden Firmen ihr Hauptquartier für die Umfahrungsbaustelle Wieselburg aufgeschlagen. Seit der Vorwoche steht dort neben den blauen Containern auch ein weißer. Der hebt sich allerdings nicht nur durch die Farbe von den anderen ab, sondern auch durch sein Innenleben.

Erstmals hat die Landesstraßenbauabteilung bei einem Großprojekt einen öffentlich zugänglichen Info-Container errichtet. Dieser ist täglich (auch am Wochenende) von 8 bis 17 Uhr geöffnet. „Wir wollen dieses Großprojekt so transparent wie möglich machen und ordentlich begleiten. Dazu gehört auch eine vernünftige Informationsoffensive. Wir sind schon gespannt, wie dieser Info-Container angenommen wird“, sagte NÖ Straßenbaudirektor Josef Decker bei der Eröffnung am Freitag.

Dieser wohnte neben den Bürgermeistern der vier betroffenen Gemeinden und Vertretern der verschiedenen Landesbauabteilungen sowie der bauausführenden Firmen auch Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko bei. Der zeigte sich überzeugt, dass die Umfahrung sowohl die Verkehrssicherheit als auch vor allem die Lebensqualität in Wieselburg erhöht.

Ordentliche Information für mehr Verständnis

„Wir haben mit den letzten Umfahrungen in Zwettl und Mistelbach beste Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es bei solch Großprojekten da und dort Widerstand, aber mit ordentlicher Information kann man auch viel Aufklärungsarbeit leisten und Verständnis erzeugen. Genau diesen Zweck soll dieser Container erfüllen. Und auch die Gemeinden südlich des Bezirks, die von dieser Umfahrung ebenfalls profitieren werden, können sich hier aus erster Hand informieren“, betonte Schleritzko.

Begehbare Umfahrung im Info-Container in Neumühl, von links: Helmut Postl (Leiter Abteilung Brückenbau), Franz Stiedl (Leiter der Straßenbauabteilung Amstetten), Projektleiter Wolfgang Leitgöb, Gerald Hohenauer von der Landes-Landwirtschaftskammer, NÖ Straßenbaudirektor Josef Decker, Bürgermeister Karl Gerstl, Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko, Bürgermeister Günther Leichtfried, Bürgermeisterin Lisbeth Kern, Bürgermeister Walter Wieseneder und Alt-Bürgermeister Franz Wieser. | Eplinger

Der Bau der Umfahrung Wieselburg ist derzeit mit einem Gesamtvolumen von 80 Millionen Euro das größte Landesstraßenbaulos in Niederösterreich. Im Info-Container wird das Projekt auf neun Schautafeln zu den verschiedensten Themen erläutert – von der langen Geschichte des Projekts (seit 1974 gibt es eine Vorstudie mit Trassenplanung), der erwarteten Verkehrsentlastung bis zu den Zahlen und Daten der Umfahrung, aber auch den Ausgrabungen, Informationen zu den einzelnen Brücken- und Auffangbeckenprojekten sowie den Schutzmaßnahmen für Mensch, Natur und Umwelt.

Dazu gibt es den Bodenaufbau für die Umfahrungsstraße sowie einen Schnitt einer Lärmschutzwand oder ein Modell von einer von vier permanenten Grund-Messanlagen zu sehen. Höhepunkt der Ausstellung ist ein großes begehbares Luftbild der Umfahrungstrasse am Boden. Alle Infos über die Umfahrung gibt es auch in einer im Info-Container kostenlos aufliegenden Broschüre.