Am 1. Mai fand das 19. Königliche Festival in Natz-Schabs (Brixen, Südtirol) statt. Rund 50 Produkthoheiten aus Italien, Österreich, Deutschland und Ungarn folgten der Einladung von Apfelkönigin Anna Michaeler. Als einzige beiden österreichischen Hoheiten waren die Tiroler Radieschenprinzessin Diana und die stellvertretende Mostprinzessin des Landjugend-Bezirks Gaming Barbara Lindebner mit dabei.

Die Höhepunkte des Festivals waren die königliche Meile und der Festumzug am 1. Mai, an dem auch verschiedene Ehrengäste unter anderem eine ehemalige Miss Südtirol und Skirennläufer Christoph Innerhofer teilnahmen.

Für Barbara Lindebner war dies der letzte Auftritt in ihrem Amt als stellvertretende Mostprinzessin, das sie zwei Jahre lang ausgeübt hat. „Ich war bereits voriges Jahr in Südtirol – da war es in der Facebook-Gruppe der Produkthoheiten ausgeschrieben – und habe damit heuer eine persönliche Einladung bekommen, die ich gerne wahrgenommen habe“, berichtet die 20-jährige Büroangestellte. „Ich habe meinen letzten Einsatz als stellvertretende Mostprinzessin des Landjugend-Bezirks Gaming sehr genossen und wünsche meiner Nachfolgerin ebenso viel Spaß und unvergessliche Erinnerungen.“