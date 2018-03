Die Blind Auditions meisterte Lea Gruber bereits bravourös. Nun steht der nächste große Schritt für sie an: die Battles. Die 14-jährige Göstlingerin ist eines der Talente, das bei der Fernsehshow „The Voice Kids“ ihr musikalisches Können bereits unter Beweis stellten.

Sie singt im Team Larena und wird am Sonntag um 20.15 Uhr auf „SAT.1“ versuchen, sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Gemeinsam mit zwei anderen Mitstreitern wird sie in den Ring steigen und zusammen ein Lied performen. Schlussendlich müssen dann die Coaches entscheiden, wer von den drei Talenten in die nächste Runde kommt.

„Es war sehr cool, gemeinsam mit zwei anderen Talenten aus meinem Team aufzutreten. Obwohl wir eigentlich gegeneinander singen herrschte keine Rivalität und es machte richtig Spaß“, erklärt die BORG-Schülerin.

Für ihre Familie und Freunde wird außerdem ein Public Viewing organisiert, das am Sonntag um 20 Uhr im Pfarrkulturhaus in Göstling stattfindet. „Ich freu mich, gemeinsam mit meiner Familie und Freunden die Ausstrahlung der Battles anschauen zu können. Schon als Kind wollte ich mich selber im Fernsehen sehen – jetzt ist dieser Traum wahr geworden“, erzählt die 14-Jährige.