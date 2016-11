Nach seiner Freilassung nach 13 Jahren im Gefängnis wegen eines Banküberfalles platzt der „alte Joschi“ – verkörpert von Norbert Mauler – in Bernd Spehlings Schwank „Ladysitter“ gleich einmal in den Junggesellen-Abschied seines Enkels Maximilian hinein.

Mit dessen Rolle betraute Regisseurin Helga Heigl-Puchebner den Newcomer Christoph Kummer, der schon bei seinem ersten Einsatz zu glänzen vermochte. Ebenso Nadja Puchebner, die in ihrer Rolle eine fremde Frau im Schlafzimmer ihres Auserwählten überrascht.

Turbulenzen am laufenden Band

Der erste Abend in Freiheit in Maximilians Wohnung bringt für Joschi Turbulenzen am laufenden Band. Vor allem die drei angriffslustigen Damen Betty (Sarah Michalko), Charlotte (Heide Siebenhandl) und Linde (Andrea Faschingleitner) sind einem amourösen Abenteuer nicht abgeneigt. Dazu kommen noch die Auftritte des Hausdieners Winfried (Karl Meidl), sowie Helenes (Monika Hackl), die seit 13 Jahren auf „ihren“ Joschi gewartet hat...

Witzige Dialoge und talentierte Schauspieler

Das Theaterensemble Gresten glänzt in diesem turbulenten Stück mit witzigen Dialogen und schauspielerischem Talent. Weitere Aufführungen gibt es am Freitag, 18., und Samstag, 19. November, jeweils um 20 Uhr. Kartenvorverkauf: 12 Euro, in der Trafik Pointner und der örtlichen Raiffeisenbank.