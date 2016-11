Zehn Menschen auf einer abgelegenen Insel und irgendwo ein wahnsinniger Mörder. „Ten Little Niggers“ („Zehn kleine Negerlein“) hat Agatha Christie ihren Kriminalroman 1939 betitelt. Das Schauspiel Scheibbs bringt ihn unter der Regie von Christina Meister-Sedlinger heuer im Theaterherbst unter dem seit 2003 gängigen Titel „Und dann gabs keines mehr“ auf die Bühne des kultur.portal.

Sieben Vorstellungen an zwei verlängerten Wochenenden – sieben Mal praktisch ausverkauft. Nur mehr für Donnerstag, 10. November, gibt es noch Restkarten. Sieben Mal zweieinhalb Stunden schauspielerische Höchstleistungen von Laien-Schauspielern, die auf der Bühne wie Profis agieren. „Christine stachelt uns an. Jeder von uns ist so motiviert, sein Bestes zu geben, dass insgesamt eine – so glaube ich – sehr gelungene Inszenierung herauskommt“, verrät ein Ensemblemitglied. Und recht hat er. Souffleuse Michi Ernst ist praktisch arbeitslos.

Großes Theater in schwarz-weiß

Es ist daher eigentlich unfair, jemanden aus dem zehnköpfigen Ensemble auf der Bühne hervorzuheben. Denn alle zehn bieten großes Theater – und das in schwarz-weiß, weil 1939 eben die Welt noch nicht so bunt war. Und dennoch muss man Christine Meister-Sedlinger, die neben der Regieführung auch noch selbst als Vera Elisabeth Claythorne auf der Bühne steht, und Christoph Eckel alias pensionierter Staatsanwalt Lawrence John Wargrave besonders erwähnen. Sie spielen die Hauptfiguren in diesem Stück, in dem munter drauflos gemordet wird. Das Drehbuch für die Morde schreibt ein Kinderlied: „Zehn kleine Negerlein“ ...

Perfekt dazu passend Kostüme (Christina Meister-Sedlinger), Bühnenbild (Gerhard Zulechner/Walter Ernst), Maske (Daniela Ernst) und Licht (Martin Sedlinger).