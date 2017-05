Nach dem erfolgreichen Stück „Das Einzelzimmer“ vor zwei Jahren hat die Scheibbser Kulturpreisträgerin Ilse Nekut ein neues Stück geschrieben: „Die Besucherin“.

Es wird am kommenden Wochenende im kultur.portal uraufgeführt, wobei auch die Besetzung für Freude unter den Theaterbesuchern der Region sorgen dürfte. So steht ORF NÖ-Moderatorin Christina Meister-Sedlinger nicht nur selbst auf der Bühne, sondern führt auch Regie. Und während die eine Bühnenpartnerin, Simone Klein, die Entdeckung des Vorjahres war, ist der andere, Christian Kogler, in Scheibbs etwa als Heinz Bösel in „Indien“ ein Begriff. In „Die Besucherin“ spielen die Protagonisten zwei Nachbarn, die sich kaum kennen. Als eine fremde Besucherin erscheint, wird plötzlich alles ein wenig anders ...