Mit 1.000 Euro unterstützt der Verein „Die KunstStifter“ aus Neustift den Töpperkapelle Neubruck-Förderverein. Initiator Hubert Guger überreichte die Spendensumme im Rahmen der Mitgliederversammlung des Töpperkapelle-Fördervereins an Obmann Johann Schragl. „Beim Töpper Art Festival und in den darauf folgenden Monaten haben wir Bilder versteigert, die uns Künstler aus der Region zur Verfügung gestellt haben. Mit dem Reinerlös möchten wir einen Beitrag zur Revitalisierung der Töpperkapelle leisten“, betonte Hubert Guger.

Bei der Mitgliederversammlung blickten Obmann Johann Schragl und sein Team auf ein vielfältiges Vereinsjahr zurück. „Dank des ehrenamtlichen Engagements von Walter Reiter konnten die Kirchenstühle restauriert werden. Mit zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen gelang es uns als Verein, nicht nur Spenden zu lukrieren, sondern vor allem auch das Areal in Neubruck kulturell zu beleben“, berichtete Johann Schragl.

Neue Beiratsmitglieder wurden aufgenommen

Als neue Beiratsmitglieder wurden Steinmetzmeister Richard Ehrlich und Herbert Schlöglhofer, der für die erfolgreiche Reihe „Musikalische Kostbarkeiten in der Töpperkapelle“ verantwortlich zeichnet, aufgenommen. 2017 möchte der Förderverein in einer gemeinsamen Kraftanstrengung mit der Neubruck Immobilien GmbH die Fresken in der Töpperkapelle instand setzen. „Wie beim Altar werden wir hier wieder die Unterstützung der Bevölkerung benötigen. Schaffen wir die Freskensanierung, dann ist ein letzter großer Revitalisierungsschritt getan“, erklärte Schragl. Fix ist, dass es auch 2017 Konzerte in der Töpperkapelle geben wird. Eine Maiandacht ist ebenfalls geplant. Einen besonderen Dank richtete Johann Schragl an Martha Biber vom BHW Gaming aus.