Jahrzehntelang leuchtete ein großer Christbaum am Areal der Neubrucker Papierfabrik die Vorweihnachtszeit im Ortsteil Neubruck ein.

Nach Jahrzehnten erstmals wieder Christbaum in Neubruck .

Ende der 80er-Jahre haben die damaligen Besitzer mit dieser Tradition aufgehört. Seit damals gab es keinen Christbaum mehr in Neubruck. Jetzt im Zuge des Neubaus der Firma Reschinsky in Neubruck erinnerte sich Anita Reschinsky, die schräg gegenüber dem Areal aufgewachsen war, dieser Tradition und ließ sie gemeinsam mit ihrem Mann Heribert und ihren Kindern Julia und Florian sowie Martin Haselmaier am vergangenen Freitag wieder auferleben.

Gemeinsam lud man die Neubrucker zu einer kleinen Illuminierungsfeier des neuen Neubrucker Christbaumes mit Glühmost, Tee und Kletznbrot. „Der Christbaum ist zwar noch etwas klein, aber er symbolisiert die Zukunft“, betonte Florian Reschinsky und freute sich dass zu der kleinen Feier neben Bürgermeisterin Christine Dünwald und einem Ensemble der Stadtkapelle unter Kapellmeister Siegfried Rabl auch viele Neubrucker gekommen waren – manche hatten sogar Tränen in den Augen. Da wurde wohl die eine oder andere Jugenderinnerung wach.