Vom Mann zur Frau: Klaudia Watzinger bei Vera Russwurm .

Im falschen Körper: Am Samstag, dem 19. November, berichtet Klaudia Watzinger bei Vera Russwurm um 22 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe von „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ darüber, wie sie ihre persönliche Lebenskrise bewältigt hat.