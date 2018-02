Aufbruchsstimmung herrschte bei einer außergewöhnlich gut besuchten Mitgliederversammlung der Grestner Wirtschaftsgemeinschaft im Gasthaus Ilse Auer.

Vor seinem Rückblick auf 2017 begrüßte Obmann Walter Unterberger als Ehrengäste die beiden Bürgermeister Wolfgang Fahrnberger und Leopold Latschbacher, den Reinsberger Vizebürgermeister Christian Vogelauer, sowie drei neue Mitglieder.

Punktuell berichtete Unterberger in Wort und Bild über die GWG-Aktivitäten wie monatliche Postwürfe, Aktionstage, Erste-Hilfe-Kurse, Wirtschaftabende, GWG-Stände bei der Messe „Wirtschaft und Schule“ in Wieselburg, den Tag der „Offenen Tür“ im Poly Scheibbs und die stimmungsvolle „Einstimmung in den Advent“ im Gastgarten Kummer.

GWG-Obmann Walter Unterberger (rechts) und Kassier Christian Prauchner überreichten Nicole Dienstbier, die zehn Jahre lang die Funktion des Schriftführers mustergültig ausübte hatte, eine Ehrenurkunde. | Hans Karner

Zu den Höhepunkten des Jahres hatte gehört, dass bei einer niederösterreichweiten Umfrage zu den beliebtesten Einkaufsorten in der Kategorie kleine Orte Gresten als Sieger hervorgegangen war. Besonders stolz ist man vereinsintern, im Bereich Lehrlingsausbildung auf zahlreiche Aktivitäten zurückblicken zu können. Dazu zählten die engen Kontakte zur NMS Gresten und zum Poly Scheibbs durch die engagierten Kontaktpersonen Renate Kummer und Hannes Wolmersdorfer.

Immerhin gibt es im Raum Gresten aktuell 1.630 Arbeitsplätze, 1.000 davon bei der Firma Welser, sowie 131 Lehrlinge, 77 davon bei der Firma Welser. In 29 Lehrbetrieben gibt es 21 Lehrberufe. Gegen Schluss der Mitgliederversammlung sprach GWG-Ehrenmitglied Dr. Walter Holzhacker über die im Moment unzureichende ärztliche Versorgung des Raumes Gresten – und äußerte dazu seine Vorschläge.