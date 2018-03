Zu einem schweren Skiunfall kam es am Sonntag gegen 12.40 Uhr am Hochkar. Ein 26-jähriger deutscher Snowboarder dürfte beim Queren einer Piste eine 57-jährige Skifahrerin aus Wien zu spät bemerkt haben und fuhr ihr hinten über die Skier. Die Frau kam daraufhin zu Sturz und fiel so unglücklich, dass sie sich vermutlich einen Beckenbruch zuzog.

Nach Erstversorgung vor Ort durch die Bergrettung wurde die Frau mit dem Notarzthubschrauber Christophorus ins Landesklinikum Amstetten geflogen.