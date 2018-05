Der 33-Jährige war in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) damit beschäftigt, Äste von einem liegenden Baum abzuschneiden. Dabei drückte der Baum einen anderen nach unten, wodurch sich laut Polizei in dem steilen Gelände ein Felsblock löste und den Arbeiter am Oberkörper traf.

Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Der Tote wurde mit dem Hubschrauber per Seil aus dem steilen Gelände des Forstreviers Seehof geborgen. Bei den Erhebungen wurde das Arbeitsinspektorat beigezogen, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag in einer Aussendung mit.