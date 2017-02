Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop

Dienstag, 21. Februar

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbauausstellung in der ehemaligen Volksschule, 16 bis 18 Uhr.

Purgstall: Purgstaller Seniorenfasching im Gasthaus Prinz, ab 14 Uhr.

Mittwoch, 22. Februar

Gaming: NÖGKK-Vortrag „Alltagsbewegungen für mehr Lebensqualität“ mit Sportwissenschaftlern und Sportlehrern im Haus der Begegnung, ab 18.30 Uhr. Eintritt frei. Anmeldung erforderlich: 050899-1954.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbauausstellung in der ehemaligen Volksschule, 16 bis 18 Uhr.

Scheibbs: Senioren-Singen mit Christine Reisenbichler im Gasthaus Schagerl, 15 bis 17.30 Uhr.

Scheibbs: Filmvorführung alter Videos aus den 60er-Jahren des ÖAMTC Zweigvereins Scheibbs im Kaminzimmer des Töpperschlosses Neubruck, 19 Uhr.

Scheibbs: „Madeira — die Blumeninsel im Atlantik“ — Multimediaschau von Peter Löwenstein inklusive Blumenschau, veranstaltet von der Gesunden Gemeinde, im kultur.portal, 19 Uhr.

Wieselburg: Natur im Garten-Vortrag „Ein Paradies zum Bleiben“ im G‘wölberl im Marktschloss, ab 19 Uhr.

Wieselburg: Schnuppernachmittag im Kinderhaus Wieselburg (Neubaugasse 4), 15 bis 17 Uhr.

Donnerstag, 23. Februar

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbauausstellung in der ehemaligen Volksschule, 16 bis 18 Uhr.

Oberndorf: Vortrag „Wer versteht, kann manchmal zaubern“ mit Eva-Maria Mayr über Konfliktlösung durch gewaltfreie Kommunikation im Pfarrsaal, ab 19.30 Uhr. Beitrag: 8 Euro.

Oberndorf: Offenes Volkstanzen für Jung und Alt mit Alois Fahrnberger im Saal der Raiffeisenbank, 20 Uhr. Eintritt frei.

Reinsberg: Faschingsfrühstück der katholischen Frauenbewegung im Pfarrsaal, ab 8 Uhr.

St. Georgen/Leys: Seniorenfaschingsnachmittag im Gasthaus Hueber, ab 14 Uhr.

Scheibbs: EU XXL film.werk.statt: „8 Namen für die Liebe“, veranstaltet von scheibbs.impuls.kultur, im kultur.portal, 19.30 Uhr.

Steinakirchen: Schneeschuhwanderung des Alpenvereins bei ausreichender Schneelage. Treffpunkt: 13 Uhr am Bahnhof. Anmeldung unter 0664/5558158.

Wieselburg: Faschingsnachmittag des Seniorenbundes im Gasthaus Plank, 14 Uhr.

Wieselburg: Offenes Singen im Gasthaus Plank in Bodensdorf, ab 20 Uhr.

Wieselburg: Treff.Punkt Landtechnik von Francisco Josephinum, Busatis und Technopol Wieselburg im Brauhaus, 18 Uhr. Davor um 16 Uhr Möglichkeit zur Besichtigung der Firma Roher.

Freitag, 24. Februar

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbauausstellung in der ehemaligen Volksschule, 16 bis 18 Uhr.

Purgstall: Musikalischer Seniorennachmittag im Kutscherhof, 14.30 bis 16.30 Uhr.

Scheibbs: „Bibermanagement Niederösterreich — mit dem Biber leben lernen“ — Vortrag mit Gerald Hölzler, veranstaltet von der Naturkundlichen Gesellschaft Mostviertel, im Festsaal des Rathauses, 19 Uhr.

Scheibbs: Ubootkneipe des KöStV Ötscherland Scheibbs in der Bude, 19 Uhr.

Wieselburg: halle2-Veranstaltung: Theater-Kabarett mit dem „Feinripp Ensemble“ im Schloss Weinzierl, ab 18.30 Uhr.

Samstag, 25. Februar

Gaming: Gaminger Maskenball der SPÖ im Haus der Begegnung, ab 20 Uhr. Musik: „Two of us“.

Göstling: Hegeschau im Göstlingerhof, ab 14 Uhr.

Göstling: Kindermaskenball im Gasthof „Zum Hammer“, ab 14 Uhr.

Gresten: Premiere des Pfarrtheaters „Der Sündenbock“, im Pfarrsaal, um 19.30 Uhr.

Gresten: ÖAAB-Gschnas in der Kulturschmiede mit DJ Siggi, ab 20 Uhr.

Lackenhof: Ötscher Hüttengaudi mit DJs von Radio Arabella und „Blech im Schnee“ mit der Musikkapelle Lackenhof, ab 10 Uhr.

Lunz am See: Hegeschau im Zellerhof, ab 19 Uhr.

Lunz am See: Fasching-Samstag-Gschnas der SPÖ mit DJ AVI im Gasthaus Zur Paula, ab 20 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende.

Oberndorf: Kinderbuchhaus ist geöffnet mit Mitmachausstellung von 14 bis 18 Uhr und Vorlesen für Groß und Klein von 17 bis 18 Uhr.

Oberndorf: Faschings-Gschnas des SV Oberndorf im Wirtshaus zum alten Kino, ab 20 Uhr. VVK: 5 Euro. AK: 7 Euro.

Puchenstuben: Kabarett „Liebe, Sex & Wirtschaftskrise“ mit Michael Scheruga in der Hallerstube/Gasthof Rasch. Kartenverkauf: 02726/388800.

Purgstall: Pfarrfasching im Pfarrsaal, ab 14 Uhr.

Purgstall: Faschingsausklang des Pensionistenverbandes im Gasthaus Hörhan, ab 14 Uhr.

Purgstall: Kameradschaftsball im Gasthaus Prinz, ab 20.30 Uhr. Musik: „Europa-Express“. VVK: 7 Euro. AK: 8 Euro.

Randegg: Erlauftaler Maskenrummel im Schliefauhof mit der Musikgruppe „Ramba Zamba“, ab 20 Uhr. VVK: 7 Euro. AK: 8 Euro.

Reinsberg: Maskenball des Musikvereines im Gasthaus Stadler, ab 19.30 Uhr, Musik: DaBasGo. Maskenprämierung, große Tombola, AK: 8 Euro.

Scheibbs: Humorvolle Schlagerlesung die II. „Weil ich so sexy bin“, veranstaltet von scheibbs impuls.kultur, im kultur.portal, 19.30 Uhr. Eintritt: 10 Euro.

Scheibbs: Bauernball der Landjugend und des Bauernbundes Scheibbs in der Alten Papierfabrik (Halle 3) in Neubruck, ab 20.30 Uhr. Musik: „Die Pagger Buam“. Einlass ab 19 Uhr. Karten bei den Vereinsmitgliedern, der Gemeinde St. Anton und StreetEvents in Neubruck erhältlich. VVK: 5,50 Euro. AK: 7,50 Euro.

Steinakirchen: Kinderfasching der Sportunion im Steinakirchner Pfarrsaal, ab 14 Uhr.

Steinakirchen: Bauernball im Festsaal Steinakirchen, ab 20 Uhr.

Sonntag, 26. Februar

Gresten: Kinderfasching in der Kulturschmiede mit Kinderanimation, ab 14 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende.

Gresten: Pfarrtheater „Der Sündenbock“ im Pfarrsaal, um 14.30 Uhr.

Purgstall: Pfarrfasching im Pfarrsaal, um 14 und 20 Uhr.

Randegg: Kinderfasching des Elternvereines mit Animation durch die Kinderfreunde, Live-Musik, Tombola und Spielzimmer im Schliefauhof, 14 Uhr bis 17 Uhr.

Reinsberg: Bunter Faschingsnachmittag der Heimatbühne im Musikheim, ab 14.30 Uhr.

St. Georgen/Leys: Kinderfasching von JVP und Wirtschaftsbund im Gasthaus Scharner, ab 14 Uhr.

Wieselburg-Land: Kindermaskenball der ÖVP-Frauen im Gasthaus Plank, ab 14 Uhr.

Wieselburg: Kindermaskenball der Kinderfreunde in der Wieselburger Halle, ab 14 Uhr.

Montag, 27. Februar

Oberndorf: Seniorenball beim Mostheurigen Wurzenberger, ab 14 Uhr.

Purgstall: Pfarrfasching für die Pfarrsenioren im Pfarrsaal, ab 14 Uhr.

Purgstall: Rosenmontag-Gschnas im Szenario, Live-Musik mit Irmy & Bernd, ab 20.30 Uhr.

Purgstall: Gschnas der Landjugend im Gasthaus Krickl in Feichsen mit „Stofff & Band“, ab 21 Uhr.

Reinsberg: Kegeln und Kartenspielen des Seniorenbundes im Gasthaus Hörhan in Purgstall.

Scheibbs: Konzert von „Voice & Guitar superior“ mit Peter Benovic, Beatrice Buchebner und Sigi Meier, im kultur.portal, 20 Uhr.

Scheibbs: Hollywood-Party „Die Nacht der Stars“ mit DJ Harry bei Hermi‘s Weinheurigem, ab 17 Uhr.

Wieselburg: Spielenachmittag des Seniorenbundes im Gwöberl des Marktschlosses, ab 14 Uhr.

Wieselburg: Faschingsnachmittag des Pensionistenverbandes im Haus der Zukunft, 14 bis 18 Uhr.

Wieselburg: Blue Monday Night-Session im Kulturhof Aigner in Bodensdorf, ab 20 Uhr.

Wieselburg: Faschingslesung „Alles lauter Narren?“, des Schriftzugs 3250 im Gwölberl im Marktschloss, um 19.30 Uhr.

Dienstag, 28. Februar

Gaming: Faschingdienstagrummel im Ort, beim Czihak und in der Café Lounge Anna, ganztägig.

Göstling: Traditioneller Faschingdienstag am Dorfplatz ab 9 Uhr mit Umzug von Kindergarten und Schule sowie Tombola.

Lunz am See: Faschingsrummel am Kirchenplatz mit Narrenzug von Kindergarten, Schule und Musikverein, ab 10 Uhr.

Oberndorf: Faschingsumzug der Feuerwehr im Ortsgebiet, ab 14 Uhr.

Oberndorf: Heiteres Frauenfrühstück der ÖVP-Frauen mit Masken im Gasthaus Penzenauer, ab 8 Uhr.

Reinsberg: Kinderfasching des Elternvereines im Gasthaus Stadler, ab 14 Uhr.

St. Georgen/Leys: Frühstück für Frauen mit den Bäuerinnen im Gasthaus Hueber, ab 9 Uhr.

St. Georgen/Leys: Hüttenfasching der Sportunion auf der Hogrua-Hütte, ab 13 Uhr.

Scheibbs: Faschingsumzug des Kindergartens Flecknertorgasse in der Innenstadt und jährlichem Vormittagsumtrunk in der Stadtgemeinde, ab 10.30 Uhr.

Steinakirchen: Faschingsausklang von Viva la Musica mit Skandal im Austropop, musikalischer Früherziehung und „The Old Stars“ im Kultursaal Steinakirchen, ab 16 Uhr. Eintritt frei.

Wang: Kinderfasching im Josefihof, ab 14 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende.

Wieselburg: Faschingsumzug der Wieselburger Bildungseinrichtungen am Hauptplatz, ab 10 Uhr. Die B25 ist im betroffenen Bereich von 10 bis 12 Uhr für den Verkehr gesperrt.

MITTWOCH, 1. MÄRZ

Scheibbs: „Rund um die Geburt“ — Infotag mit Besichtigung der Kreißzimmer und der Geburtenstation für Schwangere und deren Partner, 10 bis 11.30 Uhr. Treffpunkt: Eingangshalle (1. OG).

FREITAG, 3. MÄRZ

Gresten: Pfarrtheater „Der Sündenbock“ im Pfarrsaal, um 19.30 Uhr.

Gresten: Edlseer-Konzert anlässlich 60 Jahre Auto Aigner, ab 20 Uhr. VVK: 20 Euro (07487/2253). AK: 25 Euro.

St. Georgen/Leys: Knödelschießen der Bründler Sportschützen im Schützenheim, ab 18 Uhr.

Wieselburg: Kammermusikabend mit dem Atalante-Quartett. Veranstalter: Kulturreferat der Gemeinde Wiselburg-Land, Karten unter 07416/52269

Wieselburg: „Ab Hof“ am Messegelände, 9 bis 17 Uhr.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.