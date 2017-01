Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Dienstag, 3. Jänner

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule mit Modelleisenbahn, Ötscher-Bergbahn, Großem und Kleinem Ötscher und detailgetreuer Nachbildung der Ortschaft Lackenhof.

Scheibbs: Seniorenkegeln im Gasthaus Hörhan in Purgstall, 14 bis 17 Uhr.

MITTWOCH, 4. Jänner

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule.

Donnerstag, 5. Jänner

Göstling: Landjugendtheater „Wunder über Wunder“ im PfarrKulturHaus, ab 20 Uhr.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule.

Steinakirchen: Grenzwanderung Steinakirchen/Neumarkt mit dem Alpenverein und Franz Grimm. Treffpunkt um 13 Uhr bei der Ybbsbrücke Günzing.

Wieselburg: Landjugendball im Gasthaus Plank in Bodensdorf mit Mitternachtseinlage, Schätzspiel und Tombola, ab 21 Uhr. Musik: „Alpenfeuer“. Eröffnung durch die Volkstanzgruppe.

Freitag, 6. Jänner

Göstling: Landjugendtheater „Wunder über Wunder“ im PfarrKulturHaus, ab 14 Uhr.

Gresten: Einschreibung für das 23. Harmonikaseminar (Modell Luftwirt) beim Karl-Wirt, ab 18 Uhr.

Lackenhof: Faszination Modellbau hautnah erleben. Modellbau-Ausstellung von 16 bis 18 Uhr in der ehemaligen Volksschule.

Randegg: Jugendball „Film ab!“ im Schliefauhof mit „Supersound“. VVK: 10 Euro (in den Raiffeisenbanken Randegg, Gresten und Steinakirchen). AK: 12 Euro.

Reinsberg: Neujahrskonzert in der Volksschule, ab 19.30 Uhr.

Scheibbs: Blutspendeaktion im Rot Kreuz-Haus, 9.30 bis 12 und 13 bis 14.30 Uhr.

Scheibbs: Dreikönigsritt durch die Altstadt zur mechanischen Krippe in der Stadtpfarrkirche. Treffpunkt um 16.30 Uhr bei der Sportmittelschule Scheibbs.

Scheibbs: Benefizkonzert mit Mandana & Friends im Stadtcafé, ab 20 Uhr.

Wieselburg: Lizenzausgabe für den Breiteneicherteich in Petzenkirchen, ab 9 Uhr.

Wieselburg: Neujahrskonzert von Musica Spontana im Schloss Weinzierl, ab 17 Uhr. Platzkarten erhältlich auf der Gemeinde Wieselburg-Land, 07416/52269 oder gemeinde@wieselburg-land.gv.at. VVK: 20 bzw. 18 Euro. AK: 22 bzw. 20 Euro.

Samstag, 7. Jänner

Gaming: Neujahrskonzert des Musikvereines im Turnsaal der NMS, ab 19.30 Uhr.

Göstling: Landjugendtheater „Wunder über Wunder“ im PfarrKulturHaus, ab 20 Uhr.

Lunz am See: Nacht des Sports des TC Lunz am See im Landhotel Zellerhof mit „Supersound“, ab 20 Uhr. Eintritt: 7 Euro.

Purgstall: Musikerball der Werkskapelle Busatis im Gasthaus Prinz, ab 20.30 Uhr.

Randegg: Jugendball der JVP im Schliefauhof mit Mitternachtseinlage, ab 19.30 Uhr. Polonaise um 20.45 Uhr. Musik: „Supersound“. VVK: 10 Euro. AK: 12 Euro.

Scheibbs: Skitour des ÖTK. Eingehtour und Sicherheitstraining – je nach Schneelage. Anmeldung bei Reinhard Pitzl, 07482/43859. Treffpunkt um 8 Uhr beim Allwetterbad.

Scheibbs: Schneeschuhwanderung des ÖTK zur Jausenstation Hochschlag. Anmeldung und Info unter 0664/73900771 (Peter und Veronika Frosch). Treffpunkt um 9.30 Uhr beim Allwetterbad.

Steinakirchen: Kameradschaftsball im Gasthaus Zum Gassl, ab 20 Uhr. Musik: Die drei Zünftigen“.

Wieselburg: Neujahrsball des Kameradschaftsbundes am Messegelände, ab 20 Uhr.

SONNTAG, 8. Jänner

Purgstall: Blutspendeaktion der JVP im Gasthaus Hörhan, 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr.

Montag, 9. Jänner

Purgstall: Kartenspiel und Kegeln der NÖ Senioren im Gasthaus Hörhan, ab 14.30 Uhr.

Purgstall: Zimmergewehrschießen des Pensionistenverbandes im Gasthaus Kutscherhof, ab 14 Uhr.

Wieselburg: Spielenachmittag des Seniorenbundes im Gwölberl, ab 14 Uhr.

DIENSTAG, 10. JÄNNER

Gresten: Gemütlicher Nachmittag des Seniorenbundes im Gasthaus Dötzl, ab 14 Uhr.

MITTWOCH, 11. JÄNNER

Purgstall: Exkursion der Senioren nach Oberösterreich (Firma Rosenbauer, Firma Adler). Abfahrt bei der Volksbank um 8.15 Uhr.

Purgstall: Pensionistenplausch im Bahnwärterhaus, ab 16 Uhr.

Scheibbs: Seniorensingen im Gasthaus Schagerl, 15 bis 17 Uhr.

Wieselburg: Zwergerltreff in der Sporthalle, ab 9 Uhr.

Donnerstag, 12. Jänner

Purgstall: Kegeln des Pensionistenverbandes in Amstetten, ab 14 Uhr.

Scheibbs: (Schneeschuh-) Wanderung des Kneipp-Aktiv-Clubs rund um den Hochkogel bei Randegg. Treffpunkt um 13 Uhr am Bahnhof.

Scheibbs: Kinder- und Jugendklettern in der Kletterhalle, 16.30 bis 18 Uhr.

Steinakirchen: Vortrag (Katholisches Bildungswerk) zum Luther-Jahr „Von Wittenberg nach Niederösterreich – Geschichte und Reformation und evangelisches Leben im Mostviertel“ mit Frank Hinkelmann im Pfarrzentrum. Eintritt: freiwillige Spende.

Steinakirchen: Seniorenfasching im Gasthaus Weginger, ab 14 Uhr.

Wieselburg: Eltern-Café im Haus der Zukunft mit Informationen zu den Schulformen Mehrstufenklasse und Ganztagsschule, ab 15 Uhr.

FREITAG, 13. JÄNNER

Göstling: Musikantenstammtisch beim Stanglwirt, ab 20 Uhr.

Purgstall: Reisebilder-Vortrag „Bali-Java-Sulawesi – Inseln der Götter und Dämonen“ mit Tatjana Größbacher im Pfarrsaal, ab 20 Uhr.

Wieselburg: Kabarett mit Gery Seidl im Kulturhof Aigner in Bodensdorf, ab 20.30 Uhr.

SAMSTAG, 14. Jänner

Gresten: Segelvortrag „Von Kirchberg bis nach Marokko“ im Pfarrsaal, ab 20 Uhr.

Oberndorf: Jägerball im Wirtshaus zum alten Kino, ab 20 Uhr.

Oberndorf: Erstkommunions-Basar in der Neuen Mittelschule. Annahme von 9 bis 10 Uhr. Verkauf: 10 bis 11 Uhr.

Steinakirchen: Landjugendball im Festsaal Steinakirchen, ab 20 Uhr.

Wieselburg: Infoabend für den Freitauchkurs mit Tauchlehrerin und Apnoe-Instructor Marianne Wenighofer im Brauhaus (Kursortverlegung nach Wieselburg), ab 18 Uhr.

Sonntag, 15. Jänner

Scheibbs: Wanderung des ÖTK (ca. 2 Stunden). Treffpunkt um 13 Uhr am Bahnhof.

Steinakirchen: Blutspendeaktion in der Volksschule, 8.30 bis 14.30 Uhr.

Montag, 16. Jänner

Purgstall: Winterwanderung des Pensionistenverbandes zum Gasthaus Lumper, ab 14 Uhr.

Scheibbs: Vortrag „Intensivmedizin – Fluch oder Segen?“ im Landesklinikum, ab 18.30 Uhr. Eintritt frei!