Mit ihrer „Tour der Regionen“ gastiert die „folkshilfe“ am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr im Kultursaal. Das oberösterreichische Trio zieht mit seiner Popmusik – in einem Zusammenspiel zwischen „Quetschn“, Gitarre, Schlagzeug und Gesang – Menschen aus allen Altersgruppen in seinen Bann und sorgt für ein energiegeladenes Erlebnis. VVK: ab 16 Euro bei Raiba, Volksbank, Trafik Teufel und auf NÖN.at/ticketshop. Kartenreservierung am Veranstaltungstag ab 17 Uhr unter 0677/61773900. AK: 20 Euro.

