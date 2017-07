Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

DIENSTAG, 11. JULI

Gaming: Kinderferienspiel: „Der Schatz des Ritter Kienibert“, Schatzsuche am Sportplatz in Kienberg, 14 bis 17 Uhr. Kinder unter 4 Jahren nur in Begleitung.

Purgstall: Kinderkochkurs im Pfarrheim, 9 bis 12 bzw. 14 bis 17 Uhr. Anmeldung unter 0664/73823863.

Steinakirchen: Ferienprogramm: „Basteln mit der Natur“, veranstaltet von Angelika Hofmarcher und Monika Vesely, im Kräuterkraftwerk (Zehethof 9), 9 Uhr. Anmeldung: 0680/ 2017398 oder 0664/ 4302630. Beitrag: 4 Euro.

MITTWOCH, 12. JULI

Gaming: Kinderferienspiel: Wanderung zum Hüttenkogel in Begleitung eines Naturvermittlers. Treffpunkt um 8.30 Uhr bei der Lift-Talstation Großer Ötscher. Anmeldung bis 10. Juli im Tourismusbüro: 07485/97308-12.

Purgstall: Plauscherl des Pensionistenverbandes mit Grillen im Bahnwärterhaus, ab 17 Uhr.

Scheibbs: Ö3-Eisattacke on Tour am Rathausplatz, 11 bis 14 Uhr.

Scheibbs: Hopsi Hopper Badespaß im Allwetterbad, 14.30 bis 16.30 Uhr.

DONNERSTAG, 13. Juli

Gaming: Kinderferienspiel: Kinder-Kräuterstammtisch bei Annemarie Pickl in Lehen von 14 bis 16 Uhr. Kostenbeitrag: 2 Euro.

Lunz am See: wellenklaenge: Romantische Duette mit Tamara Jagersberger und Sylvia Kummer im Musiksalon Schloss Seehof, ab 20 Uhr.

Purgstall: Kegeln des Pensionistenverbandes in Amstetten, ab 13.30 Uhr.

Scheibbs: Bergfahrt des Pensionistenverbandes auf die Rax und ins Höllental. Abfahrt um 9 Uhr am Bahnhof.

Scheibbs: Sommer film.werk.statt „Zu Ende ist alles erst am Schluss“ auf der Bühne am Rathausplatz, ab 21 Uhr.

FREITAG, 14. Juli

Gaming: Kinderferienspiel: „Komm zum Tischtennis“ im Turnsaal der NMS, 15 Uhr.

Gaming: Fanwanderung mit Kurti Elsasser. Treffpunkt um 12.45 Uhr beim Gasthaus Zur Steinmühle. Tickets unter 0650/3939036.

Lunz am See: wellenklaenge: „Violons Barbares“ auf der Seebühne, ab 20 Uhr.

Purgstall: 178. Seniorenwanderung. Abfahrt um 12.15 Uhr bei der Volksbank.

Reinsberg: Oper „Rigoletto“ von Giuseppe Verdi in der Burgarena, ab 20 Uhr. Eintritt: 35 bis 69 Euro.

Scheibbs: Abschlusskonzert der zweiten Intertonale im kultur.portal, ab 20 Uhr.

Wieselburg: Kultur-Frei-Tag beim Ballonwirt Aigner, ab 20.30 Uhr.

Zarnsdorf: Scheunenfest am Wasserrad der Freiwilligen Feuerwehr am Festplatz ab 18 Uhr. Bieranstich um 20 Uhr, danach Musik mit Alpenfeuer.

Samstag, 15. Juli

Gaming: Feuerwehrfest in Brettl mit Nassübungsvergleich um 17 Uhr. Unterhaltung ab 19.30 Uhr mit den Alpenyetis.

Gresten: Walderlebnistag der Gesunden Gemeinden Gresten und Gresten-Land. Treffpunkt: 8 Uhr in Oberhaus. Anmeldung bis 7. Juli bei Heidi Scharner, 0676/7801179.

Hochkar: Sonnenaufgangsfahrt auf das Hochkar. Liftstart um 3.45 Uhr.

Lackenhof: Heuriger der Singgemeinschaft Lackenhof beim Pfarrhof mit Karten Bernreiter und der Schuhplattlergruppe Edelweiß, ab 16 Uhr. Ab 19 Uhr: Dämmerschoppen mit der Trachtenmusikkapelle Lackenhof.

Lunz am See: wellenklaenge: Klassiktreffpunkt Ö1 live mit Livemusik vom „MoZulu Art & Ambassade Streichquartett“ auf der Seebühne, ab 20 Uhr.

Oberndorf: Fußballturnier und Dürrhäuslfest, ab 18 Uhr.

Randegg: Blasmusik im Meierhof mit Jugendorchestertreffen „Schöne Töne“ ab 16 Uhr und Dämmerschoppen mit „Die Tschechen“, ab 21 Uhr.

Reinsberg: Rottenturnier des Hobbyclubs Reinsberg mit Blitzturnier der Melktaler Hobbyliga (11 Uhr) und Turnier der Reinsberger Vereine (18 Uhr).

Scheibbs: City Open-Air: Robert Kerschbaumer Band „Frank Sinatra Tribut“ auf der Bühne am Rathausplatz. Nur Abendkassa: 15 Euro, 20 Uhr.

Wieselburg: Wanderung der Naturfreunde am Samstag und Sonntag im Gesäuse auf den Großen Buchstein. Gehzeit: ca. 3 Stunden Aufstieg pro Tag. Anmeldung bis 14. Juli bei Harald Kupetz unter 0650/6630977.

Wieselburg: Wanderung auf den Blassenstein für Kinder von sechs bis 14 Jahren. Treffpunkt um 8.30 Uhr beim Naturfreunde-Bootshaus in Wieselburg, 13 Uhr. Anmeldung bis 6. Juli bei Julia Gerstbauer, 0650/7679423.

Zarnsdorf: Scheunenfest am Wasserrad der Freiwilligen Feuerwehr am Festplatz mit den Ötscherland Buam, ab 21 Uhr.

SONNTAG, 16. Juli

Gaming: Feuerwehrfest in Brettl mit Frühschoppen mit dem Musikverein Gaming und Unterhaltung mit „Die Jeßnitztaler“, ab 9.30 Uhr.

Gresten: Flusserlebnistag, veranstaltet von der Marktgemeinde. Treffpunkt: 14 Uhr beim Wienstromsteg (Kleine Erlauf).

Gresten: Almwandertag des Ortsbauernrates und der Arbeitsgemeinschaft der Bäuerinnen auf die Zeisel-Hinteralm in Kleinzell. Abfahrt in der Bahnhofstraße um 7.15 Uhr.

Lunz am See : Workshop „Sounds of Silence“ auf der Seebühne von 10 bis 14 Uhr.

Randegg: Blasmusik im Meierhof mit Messe und Frühschoppen ab 9.45 Uhr. Bunter Nachmittag ab 13.30 Uhr.

Reinsberg: Rottenturnier des Hobbyclubs Reinsberg mit Kinderrottenturnier (11 Uhr), Rottenturnier (12.30 Uhr), Damen-11er-Schießen (17 Uhr), Finale (17.30 Uhr), Siegerehrung und Tombola (18 Uhr).

Scheibbs: Wanderung des ÖTK: Niederalpl–Weißalm–Ochsenboden–Niederalpl. Treffpunkt um 8 Uhr am Bahnhof.

Scheibbs: Extrem Power Tag: Leistungsbewerb für die stärksten Männer der Eisenstraße im Töpperschloss, 10 bis 18 Uhr.

Steinakirchen: Wanderung des ÖTK auf das Hochkar mit Sonnenaufgangsfrühstück. Abfahrt um 3 Uhr am Bahnhof. Gehzeit: 2 Stunden. Frühstück mitnehmen!

Wieselburg: Jubiläums-Frühschoppen anlässlich 25 Jahre „Wieselburger Tanzlmusi“ im Gasthaus Neubacher (Manker Straße 23), ab 9.30 Uhr.

Zarnsdorf: Scheunenfest am Wasserrad der Freiwilligen Feuerwehr am Festplatz mit Frühschoppen mit dem Blasmusikverein Steinakirchen, ab 10 Uhr.

Montag, 17. Juli

Gaming: Kinderferienspiel: Zauberer Helmut im Haus der Begegnung ab 14.30 Uhr. Eintritt: 3 Euro.

dienstag, 18. JULI

Gaming: Kinderferienspiel: „Bumerang basteln“ am Parkplatz der Volksschule, ab 14.30 Uhr.

MITTWOCH, 19. JULI

Gaming: Kinderferienspiel: Fühlen, schmecken, riechen am Lacki-Barfußweg, ab 14 Uhr.

Gresten: Grill-Nachmittag beim „PÖ“ des Seniorenbundes im Gastgarten Pöchhacker, ab 14 Uhr.

Lunz am See: wellenklaenge „Fremde sein – Freunde werden: ein Fest der Kulturen“ im Seebad, ab 15 Uhr.

Donnerstag, 20. Juli

Lunz am See: wellenklaenge: Lorenz Raab und „xy Band“ auf der Seebühne, ab 20 Uhr.

Scheibbs: Sommer film.werk.statt „Birnenkuchen mit Lavendel“ auf der Bühne am Rathausplatz, ab 21 Uhr.

Scheibbs: Klettern für Kinder ab 6 Jahren im Lueggraben (ÖTK), 15 bis 18 Uhr.