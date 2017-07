Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Dienstag, 18. JULI

Gaming: Kinderferienspiel: Bumerang basteln am Parkplatz der Volksschule, ab 14.30 Uhr.

MITTWOCH, 19. JULI

Gaming: Kinderferienspiel: Fühlen, schmecken, riechen am Lacki-Barfußweg, 14 Uhr.

Gresten: Grill-Nachmittag beim „PÖ“ des Seniorenbundes im Gastgarten Pöchhacker, ab 14 Uhr.

Lunz am See: wellenklaenge „Fremde sein – Freunde werden: ein Fest der Kulturen“ im Seebad, ab 15 Uhr.

Donnerstag, 20. Juli

Lunz am See: wellenklaenge: „Lorenz Raab:xy Band“ auf der Seebühne, ab 20 Uhr.

Scheibbs: Gesichertes Klettern für Kinder ab 6 Jahren im Lueggraben mit dem ÖTK, 15 bis 18 Uhr.

Scheibbs: Sommer film.werk.statt „Birnenkuchen mit Lavendel“ auf der Bühne am Rathausplatz, ab 21 Uhr.

FREITAG, 21. Juli

Gaming: Kinderferienspiel: Besuch am Bauernhof Maierhof, ab 14 Uhr. Nur bei Schönwetter.

Gresten: Sommerabendkonzert des Musikvereins der Ortskapelle im Friedhofspark, 19 Uhr.

Lunz am See: „Ennstal Classic“ — Oldtimerveranstaltung mit Station im Ortszentrum, 15.30 bis 17.30 Uhr.

Lunz am See: wellenklaenge: Liro Rantala/Ulf Wakenius Duo auf der Seebühne, ab 20 Uhr.

Oberndorf: Mini-Heuriger der Freiwilligen Feuerwehr, ab 18 Uhr.

Purgstall: Nacht der offenen Tür in der Lebenshilfe-Werkstätte Merkenstetten mit den Klett-Buam, ab 18 Uhr.

Purgstall: 46. Internationale Erlauftaler Radsporttage. Kriterium ab 16 Uhr. Musik mit DJ Haupti ab 20 Uhr.

Purgstall: Musikanten-Stammtisch/Offenes Singen im Gasthaus Steinmetz, ab 19.30 Uhr.

Randegg: Dämmerschoppen im Gasthaus Randegger Stub‘n, ab 17 Uhr.

Scheibbs: Magdalenenfest der Freiwilligen Feuerwehr auf der Wiese vor dem Feuerwehrhaus, ab 19 Uhr. Bieranstich um 20 Uhr. Musik: „Die Donauprinzen“.

Wieselburg: „literatur&wiese“, veranstaltet von halle2, mit Anna Weidenholzer, Austrofred und Tex Rubinowitz, am Erlaufufer am Messegelände, ab 19.30 Uhr.

Wieselburg: Kultur-Frei-Tag mit „The Bottles“ beim Ballonwirt Aigner, 19.30 Uhr.

SAMSTAG, 22. JULI

Gaming: Abschlusskonzert des neunten Promenaden-Workshops in der Pfarrkirche, ab 19 Uhr.

Lunz: Riesenwuzzler-Turnier der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel am Tennisplatz, ab 10.30 Uhr. Anmeldung bis 17. Juli, 07486/8354-2006.

Lunz am See: wellenklaenge: „Stephanie Nilles Trio“ auf der Seebühne, ab 20 Uhr.

Oberndorf: Beachmania Ortsturnier am Beach-Volleyballplatz in der Uferstraße, ab 13 Uhr.

Oberndorf: Feuerlöscherüberprüfung im Feuerwehrhaus Oberndorf, 8 bis 12 Uhr.

Purgstall: 46. Internationale Erlauftaler Radsporttage. Rundstrecke ab 12 Uhr. Musik mit Friends-live am Nachmittag.

Purgstall: Fun-Event im Ramsauhof, abends.

Randegg: Familien- und Kinderspielefest bei der Sportanlage in Perwarth, ab 13.30 Uhr.

Randegg: 8. Ortskegelmeisterschaft auf der Kegelbahn Gasthaus Riegler, ab 13 Uhr.

Reinsberg: Märchen-Familien-Theater „Dornröschen“ – nicht nur für Kinder – in der Burgarena, ab 15.30 Uhr. Eintritt: 13 Euro.

Scheibbs: Magdalenenfest der Freiwilligen Feuerwehr auf der Wiese vor dem Feuerwehrhaus, ab 20 Uhr. Musik: „Die Mooskirchner“.

Scheibbs: Musikalische Kostbarkeiten mit Ekkehard Heil an der Orgel und Beatrice Buchebner (Gesang) in der Töpperkapelle in Neubruck, ab 11 Uhr.

Wieselburg: Wieselburger Sommernacht am Volksfestplatz 1, ab 16 Uhr.

SONNTAG, 23. JULI

Gaming: Öffentliches Dozentenkonzert im Rahmen der internationalen Barock-Meisterkurse mit Teilnehmern von den USA bis Japan auf historischen Instrumenten in der Bibliothek der Kartause Gaming, ab 19.30 Uhr.

Gresten: Beachmania der Raiffeisenbanken Mostviertel Mitte im Freibad, ab 11 Uhr.

Lunz am See: wellenklaenge: Jakobisingen von See zu See auf der Seebühne, ab 18.30Uhr.

Purgstall: 46. Internationale Erlauftaler Radsporttage. Rundstrecke ab 9.30 Uhr. Frühschoppen mit der Josefi-Musi und Adi Strigl.

Pyhrafeld: 5. Bergslalom am Kaisitzberg für Serienautos und Rnnboliden, Veranstalter Datz-Racingteam, 9 Uhr.

Randegg: 8. Ortskegelmeisterschaft auf der Kegelbahn im ehemaligen Gasthaus Harreither, ab 10 Uhr.

Randegg: Frühschoppen im Gasthaus Randegger Stub‘n, ab 10 Uhr.

Scheibbs: Magdalenenfest der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrhaus, ab 11 Uhr. Frühschoppen mit der Stadtkapelle Scheibbs.

Steinakirchen: Sommernachtskonzert im Schloss Ernegg, ab 19 Uhr. VVK: 20 Euro. AK: 22 Euro.

Montag, 24. Juli

Gaming: Kinderferienspiel: Gesellschaftsspiele im Haus der Begegnung, ab 14 Uhr.

Steinakirchen: Ferienprogramm: „Straußen erleben“, veranstaltet von „Wir Niederösterreicherinnen“ und Kinderwelt Steinakirchen, am Straussenhof Halmer in Oberndorf. Treffpunkt: 13.30 Uhr am Friedhofsparkplatz. Anmeldung bei Ingeborg Grubner, 0680/3186889. Kosten: 11 Euro.

DIENSTAG, 25. JULI

Gaming: Kinderferienspiel: Faszination Modellbau und altes Handwerk neu gelebt in der ehemaligen Volksschule, ab 13 Uhr.

Mittwoch, 26. Juli

Gaming: Kinderferienspiel: Kreativer Nachmittag in der Kartause, 14 Uhr bis 16 Uhr.

Gresten: Wanderung auf die Feldwiesalm, veranstaltet von „Wir Niederösterreicherinnen“. Abfahrt: 8 Uhr am Sparparkplatz.

Donnerstag, 27. Juli

Lunz am See: wellenklaenge: „Sinfonia de Carnaval“ auf der Seebühne, ab 20 Uhr.