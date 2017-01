Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

DIENSTAG, 17. JÄNNER

Gaming: Tag der Bäuerin in der Fachschule Gaming, 9 bis 16 Uhr.

Scheibbs: Kindergarteneinschreibung für die Kindergärten in der Aula des Rathauses, 13.30 bis 16 Uhr.

MITTWOCH, 18. JÄNNER

Purgstall: Pfarr-Seniorenrunde im Pfarrsaal, 14 Uhr.

Purgstall: Ball der Senioren im VAZ St. Pölten. Anmeldung für Purgstaller Senioren bei Engelbert Fahrnberger, 0664/2774572.

Purgstall: KBW-Filmabend „Me too – wer will schon normal sein?“ im Pfarrsaal, ab 19.30 Uhr.

Scheibbs: Kochabend „Blechkuchen“ in der Kursküche der Bezirksbauernkammer, 18 bis 22 Uhr. Info und Anmeldung unter 05/0259-26202.

DONNERSTAG, 19. JÄNNER

Göstling: Vortrag „Wenn Angehörige an ihre Grenzen stoßen“ mit Lea Hofer-Wecer über die Betreuung Demenzkranker im PfarrKulturHaus, ab 19 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende.

Scheibbs: Senioren-Kartenspielen im Gasthaus Schagerl, 14.30 bis 17.30 Uhr.

Steinakirchen: 40. Arbeitskreistreffen der Gesunden Gemeinde für alle im Gasthaus Aigner, ab 19 Uhr.

Steinakirchen: Kirche bewegt Sportlerinnen und Sportler (Katholisches Bildungswerk) mit Pater Johannes Paul Chavanne im Pfarrzentrum, kleiner Saal, ab 19.30 Uhr.

FREITAG, 20. Jänner

Scheibbs: Tag der offenen Tür in der Polytechnischen Schule, 8 bis 15 Uhr.

Scheibbs: Vortrag „Korallenriffe – ein Streifzug durch die Malediven, Andamanen, Philippinen, Papua Neuguinea und Australien“ im Rathaus-Festsaal, um 19 Uhr.

Steinakirchen: Vortrag (Gesunde Gemeinde) „Ein gesunder Rücken kann entzücken“ in der Küche der NMS.

SAMSTAG, 21. JÄNNER

Gaming: Winterwanderung der Naturfreunde auf den Fadenau Berg. Zwei Routen zur Auswahl. Treffpunkt um 9 Uhr beim Feuerwehrhaus in Gaming.

Göstling: Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr Lassing mit den „D‘erlauftaler Hodalump‘n“ beim Hammerwirt, ab 20.30 Uhr.

Göstling/Hochkar: Schneefest am Hochkar mit Radio-4/4-Livesendung mit „Steirerbluat“ und Julia Buchner, ab 11 Uhr am Talboden.

Göstling: Rodeltag mit Vereinsmeisterschaft des Rodelvereines auf der Kirchau/Vogelau, ab 13 Uhr.

Lackenhof: NÖ Familienskitag am Ötscher. Familienpass-Inhaber erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf den regulären Tagestarif, ab 9 Uhr.

Randegg: Sportlerball des SC Welser Profile Raika Gresten Reinsberg im Schliefauhof in Randegg, ab 21 Uhr. Musik: Supersound.

Scheibbs: Schneeschuhwanderung des ÖTK von St. Georgen auf den Blassenstein mit Hans Schagerl. Anmeldung und Info bei Peter und Veronika Frosch, 07482/45592.

St. Georgen/Leys: Feuerwehrball mit den „Ötscherland Buam“ im Gasthaus Hueber.

SONNTAG, 22. JÄNNER

Gresten: Blutspendeaktion in der Neuen Mittelschule, von 9 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr.

Scheibbs: Skitour des ÖTK auf den Kleinen Ötscher. Abfahrt um 7.30 Uhr beim Allwetterbad. Anmeldung und Info bei Reinhart Pitzl, 07482/43859.

Scheibbs: Kindermaskenball unter dem Motto „Prinzessinnen und Superhelden“ mit Riesenspielen, Bewegungsspielen, Kasperltheater, Musik und Überraschung für jedes Kind, im Rathaus-Festsaal, 14 bis 17 Uhr.

MONTAG, 23. Jänner

Purgstall: 173. Seniorenwanderung. Treffpunkt um 12.30 Uhr bei der Volksbank.

DIENSTAG, 24. JÄNNER

Gresten-Land: Ausscheidung für Bezirksschnapsen des Seniorenbundes in der Pizzeria Napoli, ab 14 Uhr.

Oberndorf: Tag der Bäuerin beim Mostheurigen Wurzenberger, 9 bis 16 Uhr.

Mittwoch, 25. Jänner

Reinsberg: Gemütlicher Nachmittag des Seniorenbundes im Gasthaus Stadler, ab 14 Uhr.

Scheibbs: Seniorensingen im Gasthaus Schagerl, 15 bis 17.30 Uhr.

Scheibbs: Filmvortrag „Mallorca – Insel der Vielfalt“ von Professor Günter Peter im kultur.portal um 19 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende.

DONNERSTAG, 26. Jänner

Lunz am See: Vortrag „Patientenverfügung, was und wofür ist das?“ mit Martin Kräftner in der Bibliothek. Eintritt: freiwillige Spende.

Scheibbs: Kinder- und Jugendklettern in der Kletterhalle, 16.30 bis 18 Uhr.

Steinakirchen: Seniorenball im Festsaal.

Wieselburg: Informationsveranstaltung zur Berufsreifeprüfung im BG/BRG Wieselburg, ab 18 Uhr.

Wieselburg: Offenes Singen im Gasthaus Plank, 20 Uhr.

FREITAG, 27. JÄNNER

Purgstall: Musikalischer Seniorennachmittag im Kutscherhof, 14.30 bis 16.30 Uhr. ▶▶

▶▶ Randegg: Reisebericht „Eindrücke aus Tansania“ mit Gerti Teuretzbacher im Raiba-Saal, ab 19 Uhr.

Scheibbs: Tag der offenen

Tür im BORG, von 13 bis 17 Uhr.

SAMSTAG, 28. Jänner

Gaming: Rot-Kreuz-Ball im Haus der Begegnung, ab 19 Uhr.

Lackenhof: Tra-ra Faschingsgschnas im PfarrKulturHaus, ab 20 Uhr. Maskierung erwünscht.

Oberndorf: Bigband-Konzert „All Night Long“ feat. Barbara Neuhauser und Special Guest „three.two.81“ beim Mostheurigen Wurzenberger, ab 20.30 Uhr. VVK: 9 Euro (erhältlich bei den örtlichen Bankinstituten, Gemeindeamt und Musikern.) AK: 12 Euro. Tischreservierung unter 0664/2134746.

Purgstall: Abendessen „Dinner und Crime“ am Mostlandhof, ab 19 Uhr.

Purgstall: 70. Bauernball von Bauernbund und Landjugend im Gasthaus Prinz mit Damen- und Herrenspenden, Schätzspiel und Mitternachtseinlage, ab 20.30 Uhr. Musik: „Die Goldrieder“

Reinsberg: Tischtennisturnier im Turnsaal der Volksschule. Kinder ab 9 Uhr. Erwachsene ab 13 Uhr.

Scheibbs: Konzert zum Jahresbeginn der Stadtmusik Scheibbs im kultur.portal, ab 18 Uhr.

Wieselburg: 32. Wieselburger Pfarrkränzchen in der Wieselburger Halle, ab 20 Uhr. Musik: „KMH“. VVK: 10 Euro. AK: 12 Euro. Karten und Tischreservierungen unter anderem am 22. Jänner nach der Messe.