DIENSTAG, 20. SEPTEMBER

Purgstall: Besichtigung des Pensionistenverbandes der Firma Adler in Ansfelden. Abfahrt um 7.15 Uhr beim Möbelhaus Hofstätter.

MITTWOCH, 21. SEPTEMBER

Purgstall: Präsentation des Architekturwettbewerbes bezüglich Ortskern von der Stadterneuerung Purgstall im Rathaus, ab 18 Uhr.

Scheibbs: Exkursionsfahrt der Naturkundlichen Gesellschaft Mostviertel zur paläontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien. Abfahrt um 13 Uhr am Bahnhof.

Scheibbs: Lesung von Roman Klementovic aus dem Buch „Immerstill“ in der Buchhandlung Widhalm, ab 19 Uhr.

Wieselburg: Fragen an den Gemeindearzt Franz Huemer zum Thema „Bluthochdruck und andere Erkrankungen des Herzens“ im Gwölberl im Marktschloss. Beginn: 18 Uhr.

DONNERSTAG, 22. SEPT.

Gresten: Bezirksmeisterschaft der NÖ Senioren im Zimmergewehrschießen.

Scheibbs: Benefizveranstaltung „Wofür soll ich dankbar sein“ mit Barbara Stöckl, im kultur.portal, ab 19.30 Uhr.

Steinakirchen: Vortrag/Kurs TEH-Naturapotheke „Leber und Galle“ im Rahmen der Gesunden Gemeinde in der Küche der Neuen Mittelschule, 19 Uhr. Teilnahmegebühr: 30 Euro inklusive Unterlagen. Anmeldungen unter 07488/71712 oder c_hochholzer@gmx.at

FREITAG, 23. SEPTEMBER

Purgstall: Kabarett „Am Ende des Tages“ mit Christof Spörk im Pfarrsaal, ab 20 Uhr. Karten im Vorverkauf (Trafik am Kirchenplatz): 17 Euro. Reservierung: 0664/1951925.

Scheibbs: Kostenlose Testmöglichkeit von Elektroautos am Rathausplatz, 9 bis 13 Uhr.

Wieselburg: Stadt.Theater Wieselburg spielt „Ein Sommernachtstraum“, frei nach William Shakespeare. Premiere um 19.30 Uhr im Festsaal des Schlosses Weinzierl. VVK: 10 Euro. AK: 12 Euro. Kartenbestellung: 07416/52319 (Stadtgemeinde, Fr. Hartmann), mail@kulturerleben.info.

SAMSTAG, 24. SEPTEMBER

Gresten: 4/4 Bewerb des ÖKB-Gresten in der Eisstockhalle, ab 8 Uhr.

Randegg: Maskenausstellung der Mostviertler Grom Teufeln im Meierhof Perwarth, mit großer Tombola und warmer Küche und mit 20 Brauchtumsgruppen aus ganz Österreich, Schnitzer und Krampusausstatter. Beginn: 12 Uhr. Eintritt frei.

Reinsberg: Chorkonzert „Chameleons on Tour“ mit ihrem Programm „Extremcouching“ in der Burgarena, ab 19.30 Uhr. VVK: 11 Euro und 13 Euro. AK: 13 und 15 Euro.

Scheibbs: Wald-Fels-Wasser Abenteuertag für Kinder ab sechs Jahren. Treffpunkt um 9 Uhr bei der Kletterhalle, Anmeldung bei Günther Kührer unter 0650/8372859.

Scheibbs: Konzert mit Ernst Molden „Schdrom“ im kultur.portal, ab 19.30 Uhr. Vorverkaufskarten um 18 Euro. Abendkassa 20 Euro.

Steinakirchen: Konzert „Hoamatrock“ mit „The Travelin Band“, weiters zu hören sind die regionalen Bands „Allfighters“ und „The Stonechurchs“ im Kultursaal Steinakirchen, ab 20 Uhr. Vorverkaufskarten: 8 Euro. Abendkassa: 10 Euro. Karten erhältlich bei der Raiba Steinakirchen, Volksbank Steinakirchen, Trafik Teufel. Kartenhotline am Veranstaltungstag von 17 bis 20 Uhr: 0677/61773900.

Wieselburg: Maturaball unter dem Motto „Spaceball“ in der Wieselburger-Halle, ab 19.30 Uhr. Musik: „StandArt“ und „Stone Beats“. VVK: 18 bzw. 16 Euro. AK: 20 bzw. 18 Euro.

Wieselburg: Stadt.Theater Wieselburg spielt „Ein Sommernachtstraum“, frei nach William Shakespeare. Beginn um 19.30 Uhr im Festsaal des Schlosses Weinzierl. VVK: 10 Euro. AK: 12 Euro. Kartenbestellung: 07416/52319 (Stadtgemeinde, Fr. Hartmann), mail@kulturerleben.info.

Wieselburg: Welttag der Bühnenwirtshäuser NÖ. Veranstaltung beim Ballonwirt Aigner in Bodensdorf: „Comedy Hirten“ live im Kulturhof mit ihrem Programm „In 80 Minuten um die Welt“, ab 20 Uhr. Eintritt: VVK: 22 Euro/AK: 26 Euro (ermäßigt für AK-Mitglieder 20 bzw. 24 Euro). www.ballonwirtaigner.at.

Wieselburg: Abpaddeln der Naturfreunde in Wildalpen mit Übernachtung am Campingplatz. Treffpunkt um 8 Uhr beim Naturfreundehaus in Wieselburg. Auskunft und Begleitung: Martin Hammer, 0676/6041351.

SONNTAG, 25. September

Gaming: Erntedank- und Pfarrfest mit Erntedankprozession und Festgottesdienst im Pfarrhofgarten, ab 9 Uhr. Danach Frühschoppen mit der Musikkapelle Gaming (bei Schlechtwetter im Haus der Begegnung). Nachmittags Unterhaltung mit Franziska Tippelt und Tristan Pils, Bücherstube, Kinderprogramm, Schätzspiel.

Randegg: Maskenausstellung der Grestner Grom Teufeln im Meierhof Perwarth, mit großer Tombola und warmer Küche und mit 20 Brauchtumsgruppen aus ganz Österreich, Schnitzer und Krampusausstatter. Beginn: 10 Uhr.

Randegg: Eröffnung des Schritteweges. Um 14 Uhr ist Treffpunkt beim Badparkplatz.

Scheibbs: Wanderung des ÖTK in der Wachau (Spitz-Rotes Tor-Mieslingtal-Michaelerberg-St. Michael). Gehzeit: 3 Stunden. Abfahrt um 9 Uhr beim Bahnhof Scheibbs. Anmeldung bei Siegfried Gudra, 07489/30184.

Scheibbs: Seniorenstammtisch mit Frieda Ebenführer im Gasthaus Fritz No. 2, 9.45 bis 12 Uhr.

St. Georgen/Leys: Erntedankfest am Kirchenplatz, ab 9 Uhr.

Steinakirchen: „Kürbiskern und Zwetschkenfleck“ im Mostviertler Sonnwendkreis, Herbstfest von Steinakirchen aktiv, ab 14 Uhr.

Steinakirchen: „Zeitreise zu Fuß“ von Ernegg auf den Haberg. Treffpunkt um 13 Uhr beim Parkplatz des Golfclubs Ernegg. Ankunft um ca. 16 Uhr auf dem Haberg bei „Kürbiskern und Zwetschkenfleck“. Begleitung durch Franz Grimm.

Steinakirchen: Wanderung des ÖAV auf den Steinernen Jäger, Schieferstein und Hackermauer. Anspruchsvolle Wanderung mit Kletterstellen Grad 1. Abfahrt um 9 Uhr am Bahnhof.

Wieselburg: Stadt.Theater Wieselburg spielt „Ein Sommernachtstraum“, frei nach William Shakespeare. Beginn um 19.30 Uhr im Festsaal des Schlosses Weinzierl. VVK: 10 Euro. AK: 12 Euro. Kartenbestellung: 07416/52319 (Stadtgemeinde, Fr. Hartmann), mail@kulturerleben.info.

Wieselburg: Familienwandertag der SPÖ Wieselburg-Land nach Bodensdorf-Weinzierl-Krügling. Treffpunkt um 13.30 Uhr bei der Halle 12 am Messegelände.

MONTAG, 26. SEPTEMBER

Purgstall: Kegeln und Kartenspielen des Pensionistenverbandes im Gasthaus Hörhan. Beginn ist um 14 Uhr.

MITTWOCH, 28. SEPTEMBER

Oberndorf: Vortrag „Wer entscheidet, wenn ich nicht mehr kann“ mit Lea Hofer-Wecer im Pfarrsaal, ab 19 Uhr.

Scheibbs: Senioren-Singen im Gasthaus Fritz No. 2, 15 bis 17 Uhr.

Scheibbs: Bauchtanzworkshop im Rahmen der Gesunden Gemeinde mit Hanene Frank im Bewegungsraum der Volksschule. Beginn: 19.30 Uhr.

DONNERSTAG, 29. SEPT.

Purgstall: 171. Seniorenwanderung in den Göstlinger Alpen. Busfahrt auf das Hochkar. Abfahrt um 8.30 Uhr bei der Volksbank.

Scheibbs: Kinder- und Jugendklettern des ÖTK in der Kletterhalle, 16.30 bis 18 Uhr.

Scheibbs: „Speise- und Giftpilze“, Vortrag der naturkundlichen Gesellschaft Mostviertel mit Universitäts-Professorin Irmgard Ksirai-Greilhuber im Töpperschloss Neubruck, 18.45 Uhr.

AUSSTELLUNGEN

GÖSTLING

Erlebniswelt Mendlingtal. Öffnungszeiten: 1. Mai bis 31. Oktober, täglich von 9 bis 17 Uhr. Öffentliche Schautriftführungen jeden ersten Sonntag und dritten Samstag im Monat.

Führungen in der Hochkarhöhle. Bis 26. Oktober jeden Mittwoch um 14 Uhr sowie Sonntag, 25. September, 9. Oktober und 23 Oktober um 11 Uhr. Treffpunkt: Talstation 4er-Hochkarbahn. Anmeldungen unter 07484/7484-7214 oder -2122. Für Gruppen ab zehn Personen jederzeit nach Terminvereinbarung. Erwachsene: 10 Euro. Kinder: 5 Euro. Dauer: 1,5 Stunden.



LUNZ AM SEE

Jahresausstellung „Gewebt, gefärbt, bestickt: Textilien aus aller Welt“ im Handarbeitsmuseum im Amonhaus. Öffnungszeiten: 1. Mai bis 26. Oktober, jeweils am Mittwoch und Samstag von 10 bis 12 Uhr. Gruppen nach Anmeldung auch zu anderen Zeiten, 07486/8081-15.



PURGSTALL

Sonderausstellung „Auf den Spuren von Egon Schiele im Erlauftal“ – eine Ausstellungsserie an drei Standorten im Ledererhaus, im Feuerwehrmuseum und im Kneippkurhaus. Öffnungszeiten: 1. Mai bis 26. Oktober jeweils Samstag, Sonn- und Feiertag, 13 bis 17 Uhr.

Ausstellung „Acryl auf Leinwand – Abstrakt – Popart“ von Christian Lehner im Rathaus. Vernissage am Donnerstag, 22. September, um 19 Uhr im Rathaus. Danach ist die Ausstellung bis 7. Oktober während der Amsstunden zu besichtigen.

SCHEIBBS

Sonderausstellung „Die Alpenländische Kunstkeramik Liezen“ im Keramikmuseum Scheibbs. Öffnungszeiten: 1. Mai bis 26. Oktober, jeweils Mittwoch bis Sonntag, von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. www.keramikmuseum-scheibbs.at.

WIESELBURG

Sonderausstellung „Eine Küche wie damals“ in Großmutters Stübchen im Untergeschoss des Landeskindergartens Mühling. Öffnungszeiten nach Vereinbarung bei Regina Barthofer, 0680/3045622. www.stuebchen.at.