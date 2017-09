Alle Veranstaltungen im Bezirk Scheibbs.

LUNZ AM SEE: Der Kameradschaftsbund Lunz lädt am Sonntag, 24. September zum musikalischen Wandertag. Neun Stationen warten entlang der Strecke auf die Wanderer – unter anderem mit Musik, Volkstanz, Schuhplatteln und Kinderprogramme. Start ab 9 Uhr beim Skistadel Helmel in Kasten. Eintritt: 3 Euro. Von links: Moritz Fressner, Johannes Strohmayer, Michael Strohmayer und Lina Schmidt-Scheplawy. privat, ÖKB

| NOEN