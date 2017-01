Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

DIENSTAG, 24. JÄNNER

Gresten-Land: Ausscheidung für Bezirksschnapsen des Seniorenbundes in der Pizzeria Napoli, ab 14 Uhr.

Gresten: 1. KBW-Filmabend „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“ im Pfarrsaal, ab 19.30 Uhr.

Oberndorf: Tag der Bäuerin beim Mostheurigen Wurzenberger, 9 bis 16 Uhr.

Mittwoch, 25. Jänner

Gresten: 2. KBW-Filmabend „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“ im Pfarrsaal, ab 19.30 Uhr.

Reinsberg: Gemütlicher Nachmittag des Seniorenbundes im Gasthaus Stadler, ab 14 Uhr.

Scheibbs: Seniorensingen im Gasthaus Schagerl, 15 bis 17.30 Uhr.

Scheibbs: Filmvortrag „Mallorca – Insel der Vielfalt“ von Professor Günter Peter im kultur.portal um 19 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende.

DONNERSTAG, 26. Jänner

Lunz am See: Vortrag „Patientenverfügung, was und wofür ist das?“ mit Martin Kräftner in der Bibliothek. Eintritt: freiwillige Spende.

Scheibbs: Kinder- und Jugendklettern in der Kletterhalle, 16.30 bis 18 Uhr.

Steinakirchen: Seniorenball im Festsaal, ab 14 Uhr.

Steinakirchen: Schneeschuhwanderung des Alpenvereines, bei ausreichender Schneelage. Treffpunkt um 13 Uhr am Bahnhof Steinakirchen. Voranmeldung unbedingt notwendig unter 0664/5558158.

Wieselburg: Informationsveranstaltung zur Berufsreifeprüfung im BG/BRG Wieselburg, ab 18 Uhr.

Wieselburg: Offenes Singen im Gasthaus Plank in Bodensdorf, ab 20 Uhr.

FREITAG, 27. JÄNNER

Purgstall: Musikalischer Seniorennachmittag im Kutscherhof, 14.30 bis 16.30 Uhr.

Randegg: Reisebericht „Eindrücke aus Tansania“ mit Gerti Teuretzbacher im Raiba-Saal, ab 19 Uhr.

Scheibbs: Tag der offenen

Tür im BORG, 13 bis 17 Uhr.

SAMSTAG, 28. Jänner

Gaming: Rot Kreuz-Ball im Haus der Begegnung mit „Supersound“. Ab 20.30 Uhr.

Göstling: Faschingsgschnas im PfarrKulturHaus, ab 20 Uhr. Maskierung erwünscht.

Oberndorf: Bigband-Konzert „All Night Long“ feat. Barbara Neuhauser und Special Guest „three.two.81“ beim Mostheurigen Wurzenberger, ab 20.30 Uhr. VVK: 9 Euro (erhältlich bei den örtlichen Bankinstituten, Gemeindeamt und Musikern). AK: 12 Euro. Tischreservierung unter 0664/2134746.

Oberndorf: Kinderbuchhaus ist geöffnet mit Mitmach-Ausstellung von 14 bis 18 Uhr und Vorlesen für Groß und Klein von 17 bis 18 Uhr.

Purgstall: Abendessen „Dinner und Crime“ am Mostlandhof, ab 19 Uhr.

Purgstall: 70. Bauernball von Bauernbund und Landjugend im Gasthaus Prinz mit Damen- und Herrenspenden, Schätzspiel und Mitternachtseinlage, ab 20.30 Uhr. Musik: „Die Goldrieder“

Reinsberg: Tischtennisturnier im Turnsaal der Volksschule. Kinder ab 9 Uhr. Erwachsene ab 13 Uhr.

Wieselburg: 32. Wieselburger Pfarrkränzchen in der Wieselburger Halle, ab 20 Uhr. Musik: „KMH“. VVK: 10 Euro. AK: 12 Euro. Karten und Tischreservierungen am 27. Jänner von 15 bis 18 Uhr in der Wieselburger Halle.

Wieselburg: Teilnahme der Naturfreunde im Wintersporttag in Annaberg mit ausprobieren verschiedener Wintersportarten unter Betreuung. Stationenbetrieb von 9 bis 14.30 Uhr. Robert Picker, 0664/4694003.

SONNTAG, 29. JÄNNER

Gresten: Tag der offenen Tür in der Saunaoase Gresten, 10 Uhr bis 15 Uhr.

Reinsberg: Fassdaubenrennen von Bauernbund und Volkstanzgruppe auf dem Höhenberg, 12.30 bis 17 Uhr.

Scheibbs: Jubiläumskonzert der Stadtmusik Scheibbs „Best of 30 Jahre Stadtmusik“ mit Theatereinlage im kultur.portal, ab 18 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende.

MONTAG, 30. Jänner

Oberndorf: Vortrag „Richtige Ernährung für Hobbysportler“ im Mehrzweckraum der Gemeinde, um 19 Uhr. Gesunde Gemeinde.

Purgstall: Kegeln und Kartenspielen des Pensionistenverbandes im Gasthaus Hörhan, ab 14 Uhr.

Scheibbs: Vortrag „Reformation – Protestantismus im Ötscherreich mit Referentin Claudia Kubelka im Pfarrsaal, ab 19.30 Uhr.

Wieselburg: Blue Monday Night Session im Kulturhof Aigner in Bodensdorf, ab 20 Uhr.

Wieselburg: Vortrag „Myanmar – Land der Pagoden“ mit Msgr. Franz Dammerer im alten Pfarrhof, ab 18 Uhr.

DIENSTAG, 31. JÄNNER

Scheibbs: Musikschule-Vorspielabend „Tiefes Blech“ mit Schülern von Taiko Distelberger im Schmelzersaal, ab 18 Uhr.

Wieselburg: Vortrag „Myanmar – Land der Pagoden“ mit Msgr. Franz Dammerer im Gasthof Plank in Bodensdorf, 19 Uhr.

MITTWOCH, 1. Februar

Gaming: Come Together-Konzert von Musikschülern mit und für Kinder der Schule Rogatsboden im kultur.portal, ab 18 Uhr. Eintritt: Freiwillige Spende.

Oberndorf: Bunter Nachmittag der ÖVP-Frauen am Straußenhof Halmer mit Vortrag über Südafrika, 14 Uhr.

Scheibbs: Infotag „Rund um die Geburt“ für Schwangere und deren Partner im Landesklinikum Scheibbs von 10 bis 11.30 Uhr. Treffpunkt in der Eingangshalle im ersten Obergeschoß.

Wieselburg: Clubnachmittag des Seniorenbundes mit Jahresrückblick im Gasthaus Amesreither, ab 14 Uhr.

Donnerstag, 2. Februar

Gresten: Schnapsen des Seniorenbundes im Gasthaus Kummer, ab 14 Uhr.

Oberndorf: Korbflecht-Kurs der Bäuerinnen mit Erich Bendl im Gasthaus Kendler, 14 bis 17 Uhr. Anmeldung bis 24. Jänner unter 0664/3339182.

Purgstall: Abnehmkurs „Schlank mit der NÖGKK“ in der Gemeinde Purgstall. Anmeldung unter 050 899-1954. Kostenbeitrag: 54 Euro.

Purgstall: Information und Diskussion „Kinder des Krieges und ihre Zukunft“ mit Marie Ghiya im Pfarrsaal, ab 19 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende.

Randegg: Senioren-Tanz mit Hans und August im Gasthaus Obermüller/Schliefauhof, ab 14 Uhr.

Wieselburg: „Musikalisches Konfetti“ mit Klara Steinhauser und Dieter Hörmann (Sieger der „Großen Comedy Chance“) in der Musikschule, ab 19.30 Uhr. VVK: 12 Euro. AK: 12 Euro. Karten unter 07416/52319 oder mail@kulturerleben.info. www.kulturerleben.info.

FREITAG, 3. Februar

St. Georgen/Leys: Vereinsschnapsen des ÖAAB im Gasthaus Scharner, 19 Uhr.

Steinakirchen: Konzert „Quetschworkfamily“ von Viva la musica in der Musikschule, ab 20 Uhr. VVK: 14 Euro. AK: 16 Euro.

SAMSTAG, 4. Februar

Gresten/Randegg: Bauernball des Bauernbundes Gresten im Schliefauhof (Gasthaus Obermüller), ab 20.30 Uhr.