DIENSTAG, 4. OKTOBER

Gaming: Infoabend der Bauern- und Bäuerinnenschule im Bildungszentrum, 19 Uhr.

Gresten: Erster Filmabend „Honig im Kopf“ im Pfarrsaal um 19.30 Uhr.

Purgstall: Tag der offenen Tür anlässlich 25 Jahre GVU Scheibbs, 15 Jahre Altstoffsammelzentrum und Eröffnung des ASZ-Erweiterung. Tag der offenen Tür ab 9 Uhr. Festakt um 16 Uhr.

Scheibbs: Gedächtnistraining und Singen auch für externe Senioren im Landespflegeheim, 10 bis 11 Uhr.

Scheibbs: Kegeln der Senioren im Gasthof Hörhan in Purgstall, 14 bis 17 Uhr.

MITTWOCH, 5. OKTOBER

Gresten: Zweiter Filmabend „Honig im Kopf“ im Pfarrsaal um 19.30 Uhr.

Randegg: Vortrag „Die Kraft der Gedanken und deren Einfluss auf unser Leben“ mit Maximilian Loidl im Raibasaal, 19 Uhr. Eintritt: 5 .

Scheibbs: Informationsabend „Wissenswertes zur 24-Stunden-Betreuung“ im Rathaus-Festsaal mit LAbg. Anton Erber und Charlotte Weber, ab 19 Uhr.

Scheibbs: Infotag „Rund um die Geburt“ mit Besichtigung der Kreißzimmer und Geburtenstation. Treffpunkt um 10 Uhr in der Eingangshalle, 1. Obergeschoss.

Scheibbs: Diabetesstammtisch/Selbsthilfegruppen-Treffen im Landesklinikum Scheibbs zum Thema „Stevia, das Süßkraut – grün und frisch verkosten“, ab 16 Uhr.

Wieselburg: Open Lecture in englischer Sprache mit Luftfahrttechniker und Kampfpilot anlässlich des Community Days des Österreichischen Weltraum Forums am FH Campus Wieselburg, 10 bis 11.30 Uhr.

Wieselburg: FH Campus Wieselburg und Filmklub laden zum Kinoabend „Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen“, im Kino mal vier, 19.30 Uhr.

Wieselburg: Paddeltraining der Naturfreunde von 17 bis 20 Uhr beim Bootshaus.

DONNERSTAG, 6. OKTOBER

Gaming: Vortrag „Kirchenbeitrag – ein Beitrag für die Kirche?“ mit Martin Figl im Pfarrheim, ab 19 Uhr.

Göstling: Kräuterstammtisch zum Thema „Allgemeines zur Vorbereitung für den Winter der Heilkräuter“. Treffpunkt um 17 Uhr bei Rudolf und Roswitha Fössl.

Lunz am See: Vortrag der Volkshilfe über das Pflegegeld in der Bibliothek, ab 19 Uhr. Eintritt frei.

Purgstall: „Purgstall liest“ zum Thema Reisen im Trauungssal, ab 19.30 Uhr. Anmeldung: 07489/2711-15 (Elfi Prankl).

Wieselburg: Vernissage „vier.zeiten“ im Saal der Raiffeisenbank, 19.30 Uhr.

Wieselburg: Messe „Schule und Beruf“ am Messegelände, 8.30 bis 14 Uhr.

FREITAG, 7. OKTOBER

Gaming: Multimedia-Motivationsvortrag von RIGG und Gesunder Gemeinde „Come back stronger“ mit Christoph Strasser im Haus der Begegnung, ab 19 Uhr.

Lunz am See: Bilder-Vortrag über Andalusien von der Reise des Pfarrverbandes Ötscherland mit Pfarrer Norbert Hahn, 15 und 19.30 Uhr.

Purgstall: Vortrag „Eine Kirche in ständigem Aufbruch – die Vision von Papst Franziskus und ihre Bedeutung für die Kirche hier“ mit Pater Franz Helm im Pfarrsaal, ab 19.30 Uhr.

Scheibbs: Kabarett „Mei Rayon – ein Postlerleben“ mit Fredi Jirkal im kultur.portal, ab 19.30 Uhr. Vorverkauf: 14 Euro (bei Firma Ernst). Abendkassa: 16 Euro.

Wieselburg: Messe „Schule und Beruf“ am Messegelände, 8.30 bis 18 Uhr.

Wieselburg: Vortrag „Kräuter neu entdeckt“ mit Gabriele Sterkl im Blumenhof, ab 19 Uhr.

SAMSTAG, 8. OKTOBER

Gaming: Gemeindepreisschießen des Schützenvereines im Haus der Begegnung, ab 14 Uhr.

Lunz am See: Lunzer Leseherbst: Lesung aus „Das Nussstrudelkomplott“ mit Beate Ferchländer in der Bibliothek mit musikalischer Begleitung, 19 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende.

Puchenstuben: Diavortrag „Trekking Dolpo“ in der Region Dolpo in Nepal mit Michael Zarl im Restaurant Hallerstub‘n, ab 20.30 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende.

Randegg: Musik-Tanz-Veranstaltung des Musikvereines im Gasthaus Schliefauhof, ab 20 Uhr.

Randegg: Mystisches Wandern der ARGE Panoramahöhenweg zur Basilika Sonntagberg. Start um 6 Uhr am Randegger Kirchenplatz. Anmeldung bis 7. Oktober unter 0664/88310434.

Scheibbs: Konzert von Bartolomey Bittmann: „Neubau“, im kultur.portal, ab 19.30 Uhr. Vorverkauf: 18 Euro (bei Firma Ernst). Abendkassa: 20 Euro.

Scheibbs: Natur im Garten – Vortrag über Fruchtgenuss im eigenen Garten mit Bernhard Haidler, im Rathaus-Festsaal, 19 Uhr.

Steinakirchen: Info-Nachmittag zur zweiten Zukunftswerkstatt im Gasthaus Aigner, 14 bis 17 Uhr. Anmeldung unter gemeinde@steinakirchen-forst.gv.at oder 07488/71325

Wieselburg: Rocknacht der Superlative mit Ecliptica, Black Cage und Ray Jam im Kulturhof Aigner, ab 20.30 Uhr.

Wieselburg: Messe „Schule und Beruf“ am Messegelände, 8.30 bis 14 Uhr.

SONNTAG, 9. OKTOBER

Gaming: Gemeindepreisschießen des Schützenvereines im Haus der Begegnung, ab 14 Uhr.

Göstling: Mostherbst am Bauernhof Ablass bei Familie Zettel mit Musik und Unterhaltung, ab 13.30 Uhr.

Gresten: Sturmfest der ÖVP Gresten im Gasthaus Hubegger, ab 10 Uhr.

Lunz am See: Pfarrwallfahrt nach Maria Seesal. Abmarsch vom Kirchenplatz um 7 Uhr.

Oberndorf: Blutspendeaktion in der Neuen Mittelschule, 8.30 bis 15 Uhr.

Purgstall: 49. und letzte „Fahrt ins Blaue“ des Seniorenbundes. Anmeldung bei Familie Mayr, 07489/2394.

Randegg: „Wetten, dass...“ des Bauernbundes beim Almhaus am Hochkogelberg. Ab 11 Uhr Frühschoppen mit den Schliefau-Buam. Um 14.30 Uhr Wettbewerb zwischen Feuerwehr und Bauernbund im Wasserpumpen.

Reinsberg: Gründungsfest der Pfarre „725 Jahre Pfarre Reinsberg“ mit Erntedankfest und Pfarrfest, 8.30 Uhr.

Scheibbs: 6. Scheibbser Fitpfadlauf bei der Feuerschießstätte am Burgerhof mit Einzelwertung, Kinder- und Erwachsenenstaffel. Kinder: 3 Euro. Erwachsene: 5 Euro. Staffel: 9 Euro. Beginn: 11 Uhr. Nennung eine Stunde vor Beginn. Information bei Sepp Ressl, Turnverein, 07482/46144.

Steinakirchen: Wanderung des Alpenvereines auf den Lugauer. Abfahrt um 7 Uhr beim Bahnhof Scheibbs.

Wieselburg: Umweltwandertag des Elternvereines der Volksschule, ab 13 Uhr. Start und Ziel bei der NÖ-Halle.

MONTAG, 10. OKTOBER

Scheibbs: Kegelnachmittag des Pensionistenverbandes Scheibbs im Gasthof Hörhan in Purgstall, 15 bis 18 Uhr.

DIENSTAG, 11. OKTOBER

Reinsberg: Vortrag „Älter werden in vertrauter Umgebung“ mit Johannes Hofmarcher von der Caritas im Gemeindesaal, ab 20 Uhr.