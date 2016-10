Am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Oktober, findet beim Ballonwirt Aigner in Bodensdorf das Oktoberfest statt. Dabei kommen die Besucher am Samstag ab 18 Uhr bei einem Dämmerschoppen mit der Wieselburger Tanzlmusi auf ihre Kosten. Am Sonntag sorgen ab 10 Uhr die „Jessnitztaler“ (Foto) für Stimmung. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei

| NOEN