SCHEIBBS, WIESELBURG | Unter dem Motto „Alle Mann von BORG“, Matura in Sicht“ veranstalten die Maturanten des BORG Scheibbs am Samstag, 22. Oktober, in der Europahalle in Wieselburg ihren Maturaball. Neben dem Salonorchester sorgen zahlreiche BORG-Bands für Stimmung. Karten um 20 Euro können bei den Maturanten, den Volksbanken Wieselburg, Purgstall und Scheibbs sowie an der Abendkassa erworben werden. Im Bild von links: Sarah Seiberl, Klara Mayer, Jasmin Riegler, Flora Obernberger und David Hauer.

| Tristan Pils, privat