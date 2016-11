DIENSTAG, 8. NOVEMBER

Gresten: Vortrag „Die Glücksformeln der fünf Glücksarten“ nach E. v. Hirschhausen mit Michaela Prieler im Pfarrsaal, ab 19.30 Uhr.

Lunz am See: Leseherbst mit Buchausstellung, Spielen und Geschenkideen in der Bibliothek, 10 bis 12 Uhr.

Purgstall: Kinderbuch-Workshop „Gedicht, Wicht, Mondlicht“ im Rathaus, 17 bis 19 Uhr.

Scheibbs: Wanderung zur Urlingerwarte-Blassenstein und Einkehr des Kneipp Aktiv-Clubs. Treffpunkt um 13 Uhr am Bahnhof.

Scheibbs: Senioren-Kegeln der Scheibbser Senioren im Gasthaus Hörhan in Purg-stall, 14 bis 17 Uhr.

MITTWOCH, 9. NOVEMBER

Gresten: Vortrag für Pfarrsenioren „Die Bergrettung in Peru“ (Bergsteigen in der Cordillera Blanca) von Andreas Etzler im Pfarrsaal, ab 14.30 Uhr.

Lunz am See: Leseherbst mit Buchausstellung, Spielen und Geschenkideen in der Bibliothek, 17 bis 19 Uhr.

Oberndorf: Kochkurs für den kleinen Haushalt der Gesunden Gemeinde Oberndorf in der Schulküche der Neuen Mittelschule, ab 19 Uhr.

Scheibbs: Vortrag „Reisen nach Westafrika“ mit Margrit Hsissen-Mitterer“ im Rathaus-Festsaal, ab 19.30 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende.

Scheibbs: Seniorensingen im Gasthaus Fritz No. 2, 14.30 bis 17 Uhr.

Wieselburg: Vortrag: „Beziehungen einfach leben! Konflikte erkennen - verstehen - lösen.“, im Marktschloss Wieselburg „Gwölberl“, um 19 Uhr.

DONNERSTAG, 10. November

Lunz am See: Martins- und Laternenfest der Kindergartenkinder im Lunzer Saal, ab 17 Uhr.

Scheibbs: Herbsttheater: „Und dann gabs keines mehr“ – Kriminalstück von Agatha Christie, im kultur.portal, um 19.30 Uhr. VVK: 15 Euro (Café Fürst im EKZ Portal). AK (falls vorhanden): 17 Euro. Kartentelefon: 0664/ 3735643. www.impulskultur.at.

Scheibbs: Kinder- und Jugendklettern in der Peter Frosch-Kletterhalle, 16.30 bis 18 Uhr.

Wieselburg: Seniorennachmittag im Gasthaus Plank, ab 14 Uhr.

FREITAG, 11. NOVEMBER

Gaming: Jubiläumsfeier „10 Jahre Hobbykünstler und Naturfreunde“ mit Hobbykunst und Fotogalerie im Haus der Begegnung, 16.30 bis 20 Uhr.

Gresten: Premiere: Theateraufführung „Ladysitter“ des Theaterensembles in der Kulturschmiede, ab 20 Uhr. Vorverkaufskarten erhältlich in der Raiba Gresten.

Gresten: Martinsfest des Kindergartens der Marktgemeinde in der Waltraud-Welser-Stocksporthalle und des Kindergartens der Land-Gemeinde in der Pfarrkirche, jeweils ab 17 Uhr.

Oberndorf: Frauenfrühstück zum Faschingsbeginn im Gasthaus Kendler, ab 8 Uhr.

Oberndorf: Offenes Volkstanzen für Jung und Alt im Raibasaal, ab 20 Uhr.

Lunz am See: Leseherbst mit Buchausstellung, Spielen und Geschenkideen in der Bibliothek, 16 bis 19 Uhr.

Purgstall: 21. Kulturtage im Rathaus. Eröffnung um 19 Uhr und Vortrag über „Kleindenkmäler in Purgstall“.

Randegg: Buchausstellung im Pfarrheim, 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Scheibbs: Kochkurs „Weckerl knusprig & frisch – selbst gebacken“ in der Kursküche der Bezirksbauernkammer Scheibbs, 16 bis 22 Uhr. Anmeldung unter 05/ 025926202 oder per Mail: urgutkochen@lk-noe.at.

Scheibbs: Herbsttheater: „Und dann gabs keines mehr“ – Kriminalstück von Agatha Christie, im kultur.portal, um 19.30 Uhr. VVK: 15 Euro (Café Fürst im EKZ Portal). AK (falls vorhanden): 17 Euro. Kartentelefon: 0664/ 3735643. www.impulskultur.at.

Steinakirchen: Evergreen-Tanzabend für Jung und Alt mit Manfred Resch im Gasthaus „Zum Gassl“, 19.30 Uhr.

SAMSTAG, 12. NOVEMBER

Gaming: Jubiläumsfeier „10 Jahre Hobbykünstler und Naturfreunde“ mit Hobbykunst und Fotogalerie im Haus der Begegnung, 10 bis 18 Uhr.

Gresten: Theateraufführung „Ladysitter“ des Theaterensembles in der Kulturschmiede, ab 20 Uhr. Vorverkaufskarten sind in der Raiba Gresten erhältlich.

Lackenhof: Martinsfest für Kinder und Erwachsene mit Laternenumzug mit den Ötscher-Reitern. Treffpunkt um 17 Uhr beim Feuerwehrhaus.

Lunz am See: Lunzer Leseherbst mit Buchausstellung, Spielen und Geschenkideen in der Bibliothek, 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Lunz am See: Skibasar in der Neuen Mittelschule, 9 bis 11 Uhr. Warenannahme am Vortag von 17 bis 19 Uhr.

Puchenstuben: Heimatabend mit D‘Schlofhaubenbuam, Herta und Kerstin, der Frankenfelser Zithergruppe, Saitenmusi trifft Steirische und Drentan Roan im Restaurant Hallerstub‘n, ab 20 Uhr. Eintritt: 9 Euro zugunsten der Orgelrenovierung. Karten sind am Gemeindeamt (02726/238) und im Restaurant Hallerstub‘n erhältlich.

Purgstall: 21. Kulturtage ▶▶ ▶▶ im Rathaus, 14 bis 17 Uhr. Vortrag „Bildstöcke – Zeichen unseres Glaubens“ im Trauungssaal um 14 Uhr. Podiumsdiskussion um 15 Uhr.

Randegg: Buchausstellung im Pfarrheim, 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.

Scheibbs: Herbsttheater: „Und dann gabs keines mehr“ – Kriminalstück von Agatha Christie, im kultur.portal, um 19.30 Uhr. VVK: 15 Euro (Café Fürst im EKZ Portal). AK (falls vorhanden): 17 Euro. Kartentelefon: 0664/ 3735643. www.impulskultur.at.

Steinakirchen: „Let‘s Fetz“ der Landjugend im Festsaal, ab 20 Uhr.

Steinakirchen: Ski-Basar der Union Steinakirchen im Gemeindestadl Wolfpassing. Warenannahme und Verkauf von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr.

Steinakirchen: Konzert von „Faltenradio“ mit ihrem Programm „Zoo“ im Kultursaal, ab 20 Uhr. VVK: 18 Euro. AK: 22 Euro. Schoßkinder bis 6 Jahre frei. Kartenreservierung unter 07488/71325-11. Kartenhotline am Veranstaltungstag von 17 bis 20 Uhr: 0677/61773900.

St. Anton/Jeßnitz: Frühschoppen im Almhaus Hochbärneck, ab 11 Uhr.

SONNTAG, 13. NOVEMBER

Gaming: Jubiläumsfeier „10 Jahre Hobbykünstler und Naturfreunde“ mit Hobbykunst und Fotogalerie im Haus der Begegnung, 10 bis 18 Uhr.

Göstling: SingleWandern mit Guide Elfriede. Treffpunkt um 9.30 Uhr am Bahnhof. Altersempfehlung: 40 bis 59 Jahre. Beitrag: 35 Euro. Anmeldung unter 0664/ 4556394 oder auf www.singlewandern.at.

Lunz am See: Lunzer Leseherbst mit Buchausstellung, Spielen und Geschenkideen in der Bibliothek, 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.

Purgstall: 21. Kulturtage im Rathaus, 14 bis 17 Uhr mit Filmvorführungen.

Randegg: Buchausstellung im Pfarrheim, 9 bis 12 Uhr.

Scheibbs: Wanderung des ÖTK von Pockau zur Kartause. Treffpunkt um 12 Uhr beim Allwetterbad.

Steinakirchen: Ski-Basar der Union Steinakirchen im Gemeindestadl Wolfpassing. Warenverkauf von 9 bis 12 Uhr.

Wieselburg: Bio-Fachmesse „Bio Österreich“ am Messegelände, 9 bis 17 Uhr. Eintritt: 12 Euro.

Wieselburg: Bergwanderung der Naturfreunde auf den Wetterkogel (1.115 m). Gehzeit: 2 bis 2,5 Stunden. Treffpunkt nach telefonischer Vereinbarung mit Tourenbegleiter Ernst Waldinger, 0664/73440346.

Wieselburg: KulturErLeben: Konzert des Jugendsinfonieorchesters NÖ, von 16 bis 18 Uhr, im Schloss Weinzierl. Vorverkaufskarten: 10 Euro. Abendkassa: 12 Euro. Kartentelefon: 07416/523190.

MONTAG, 14. November

Gresten-Land: Leopoldi-Kegeln und Kartenspielen des Seniorenbundes in Gafring, ab 14 Uhr. Informationen bei Leopold Großberger, 0664/73642984.

Purgstall: Vortrag und Buchpräsentation „Irgendwann kommt nie –Entscheidung zur Lebendigkeit“ mit Georg Wögerbauer im Pfarrheim, ab 19 Uhr.

St. Georgen/Leys: Gesprächsabend „Barmherzigkeit – Wärmestube des Lebens“ mit Pfarrer Dechant Karl Hasengst im Pfarrsaal, ab 19.30 Uhr.

Wieselburg: Vortrag „Kinder stärken - starke Kinder“ im alten Pfarrhof Wieselburg, um 19.30 Uhr.

Wieselburg: Bio-Fachmesse „Bio Österreich“ am Messegelände, 9 bis 17 Uhr. Eintritt: 12 Euro.

DIENSTAG, 15. NOVEMBER

Oberndorf: Leopoldifeier des Seniorenbundes im Wirtshaus zum Alten Kino.

Oberndorf: Mutterberatung und Entwicklungsförderung im Gemeindeamt, 14.30 Uhr.

Purgstall: Großer ÖVP-Seniorennachmittag mit Jahresversammlung im Gasthaus Prinz, ab 14 Uhr.

Scheibbs: Infoabend für E-Car-Sharing im Rathaus-Festsaal, ab 19 Uhr.

MITTWOCH, 16. NOVEMBER

Randegg: Abend der Barmherzigkeit mit Kaplan Andreas Skoblicki in der Pfarrkirche, ab 18 Uhr.