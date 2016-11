DIENSTAG, 15. NOVEMBER

Oberndorf: Leopoldifeier des Seniorenbundes im Wirtshaus zum Alten Kino.

Oberndorf: Mutterberatung und Entwicklungsförderung im Gemeindeamt, ab 14.30 Uhr.

Purgstall: Großer ÖVP-Seniorennachmittag mit Jahresversammlung im Gasthaus Prinz, ab 14 Uhr.

Scheibbs: Infoabend über E-Car-Sharing im Rathaus-Festsaal, ab 19 Uhr. Eintritt frei.

MITTWOCH, 16. NOVEMBER

Randegg: Abend der Barmherzigkeit mit Kaplan Andreas Skoblicki in der Pfarrkirche, ab 18 Uhr.

Scheibbs: Multimedia-Show über Rumänien, Usbekistan und Kopenhagen im Rathaussaal der Stadtgemeinde, ab 19 Uhr.

Scheibbs: Vortrag „Stoßwellentherapie –eine sinnvolle Alternative zur Operation“ mit Oberarzt Markus Braun im Landesklinikum Scheibbs, ab 18.30 Uhr. Eintritt frei.

Wieselburg: Vortrag „Gesund alt werden“. Wertvolle Informationen zum Thema richtige Ernährung - Clean Eating, um 19 Uhr im Marktschloss Wieselburg „Gwölberl“. Eintritt: freiwillige Spende.

Wieselburg: Totengedenkmesse in der Pfarrkirche Wieselburg, von 19 bis 20 Uhr.

DONNERSTAG, 17. nov.

Gaming: 12. Gaminger Kräuterstammtisch im Pfarrheim mit Annemarie Pickl zum Thema „Kastanie“. Beitrag: 5 Euro.

Purgstall: Gartenvortrag „Blühflächen und Blumenwiesen selbst anlegen“ mit Christian Winkler, im Trauungssaal im Rathaus, ab 19 Uhr.

Purgstall: Senioren-Schnuppertag beim ESV Purgstall am Asphaltstockplatz, 15 bis 18 Uhr.

Randegg: Vortrag „Umgang mit den neuen Medien“ im Raibasaal, ab 19 Uhr.

Scheibbs: „FrauKomm“, Kommunikationsraum für Frauen mit Maria Dutka um sich mitzuteilen, zuzuhören und Erfahrungen auszutauschen. Erste Zusammenkunft unter dem Motto „Frau sein –eigene und gesellschaftliche Erwartungen an mich selbst“ in Am Heuberg 16A, ab 19 Uhr.

Scheibbs: Senioren-Kartenspielen im Gasthaus Schagerl, 14.30 bis 17.30 Uhr.

Freitag, 18. November

Gresten: Theateraufführung „Ladysitter“ des Theaterensembles in der Kulturschmiede, ab 20 Uhr. Vorverkaufskarten sind in der Raiba Gresten erhältlich.

Gresten-Land: Vortragsabend des Alpenvereines „Bilder und Eindrücke einer Radtour in Asien“ mit Birgit und Martin Aigenbauer aus Ybbsitz, im Pfarrsaal, ab 19.30 Uhr.

Purgstall: Sozialsprechtag des Seniorenbundes mit Elisabeth Leitner für alle Senioren des Bezirkes im Kutscherhof, ab 9 Uhr.

Scheibbs: Vortrag der naturkundlichen Gesellschaft Mostviertel im Rathaus-Festsaal: „Vom Reisen und Sammeln: Aus der österreichischen Expeditionsgeschichte“ mit Verena Stangl vom Naturhistorischen Museum Wien, ab 18.45 Uhr.

Scheibbs: Konzert-Veranstaltung „ASÜÜL 3“ des Vereins Willkommen mit einheimischen und ausländischen Musikern, Chor und Tanzensemble im kultur.portal, ab 19.30 Uhr. Eintritt: 12 Euro/ermäßigt 6 Euro, nur Abendkassa.

SAMSTAG, 19. November

Gaming: Konzert des Kammerorchesters Scheibbs in der Kartause Gaming, ab 19.30 Uhr. VVK: 17 Euro in den Gaminger Banken. AK: 20 Euro.

Gresten: Theateraufführung „Ladysitter“ des Theaterensembles in der Kulturschmiede, ab 20 Uhr. Vorverkaufskarten sind in der Raiba Gresten erhältlich.

Gresten: 36. ÖAAB-Leopoldischnapsen im Gasthaus Ilse Auer, ab 18.30 Uhr.

Lackenhof/Langau: Vortrag „Die Bergrettung in Peru – Bergsteigen in der Cordillera Blanca“ mit August Etzler im Gasthaus Pöllinger in der Langau, ab 19 Uhr. Eintritt: freiwillige Spende für die Bergrettung Lackenhof.

Lunz am See: Tischtennisturnier für Hobbyspieler im Lunzer Turnsaal, 9 bis 20 Uhr. Anmeldung bei Christian Jagersberger, 0650/9627141.

Lunz am See: Lunzer Leseherbst-Vortrag „Die Geologie unserer Gegend in Wort und Bild“ mit Maria Heinrich, ab 19 Uhr in der Bibliothek. Musikalische Umrahmung: Flötissimo.

Randegg: Weltbasar mit Waren aus fairem Handel im Pfarrheim, 20 bis 21 Uhr.

Randegg: Kameradschaftsball im Gasthaus Schliefauhof mit den MostLandStürmern, ab 20.30 Uhr. Eintritt: Vorverkauf: 7 Euro. Abendkassa: 8 Euro.

Reinsberg: Adventmarkt der AG der Bäuerinnen im Musikheim, ab 20 Uhr.

Purgstall: Pfarrkränzchen im Gasthaus Prinz mit den Donauprinzen, ab 20.30 Uhr.

Purgstall: Skibasar im Trainingscenter der Firma Busatis (ehemaliges Autohaus Hauptmann), 10 bis 12 Uhr. Warenannahme ab 9 Uhr.

Scheibbs: Multimedia-Show von Sepp Puchinger über Sorrent/Amalfieküste und Irland, ab 11 Uhr im kultur.portal. Eintritt: 12 Euro. Kartenverkauf in allen Filialen von Kerschner Reisen.

Scheibbs: „Club to Saxx – Event powered by Eisenstraße NÖ auf zwei Floors in der alten Papierfabrik Neubruck, ab 21 Uhr. VVK: 13 Euro. AK: 15 Euro. Karten erhältlich in den Sparkassen Scheibbs, Purgstall und Wieselburg.

St. Georgen/Leys: Theateraufführung der Theatergruppe im Gasthaus Scharner, ab 20 Uhr.

Wieselburg: Wanderung von Spitz auf den Jauerling der Naturfreunde. Gehzeit: rund sechs Stunden. Treffpunkt nach telefonischer Anmeldung bis 18. November bei Harald Kupetz, 0650/6630977 am Hotelparkplatz.

Wieselburg: Kleintierschau des Kleintierzuchtverbands in der Niederösterreich-Halle. Gezeigt werden: Kaninchen, Hühner, Tauben und Ziergeflügel.

Wieselburg: Herbstausklang – Konzert der Stadtkapelle Wieselburg im Schloss Weinzierl, ab 19.30 Uhr.

Wieselburg: Wintersportbasar in der Computermittelschule. Warenannahme von 8 bis 9.30 Uhr. Verkauf von 10 bis 11.30 Uhr.

Wolfpassing: Soundkistl-Festival des Wolf-Clubs im Schlossstadel, abends.

sonntag, 20. November

Göstling: SingleWandern mit Guide Elfriede. Treffpunkt um 9.30 Uhr am Bahnhof. Altersempfehlung: 40 bis 59 Jahre. Beitrag: 35 Euro. Anmeldung unter 0664/4556394 oder auf www.singlewandern.at.

Randegg: Weltbasar mit Waren aus fairem Handel im Pfarrheim, 9 bis 11 Uhr.

Reinsberg: Adventmarkt der AG der Bäuerinnen im Musikheim, ab 10 Uhr.

Scheibbs: Konzert des Kammerorchesters Scheibbs mit Werken von Haydn, Mozart, Beethoven und Fuchs im Autohaus Pruckner, ab 16 Uhr. VVK: 17 Euro. AK: 20 Euro. Karten erhältlich in den Sparkassen Scheibbs, Purg-stall, Wieselburg, Volks- und Raiffeisenbank Scheibbs, Buchhandlungen Ebner und Widhalm.

Wieselburg: Wanderung der Naturfreunde auf den Seekopf in der Wachau. Gehzeit: 1,5 Stunden. Treffpunkt um 12 Uhr am Volksfestplatz I. Tourenbegleitung: Franz Grafeneder, 0650/5554297.

Wieselburg: Kleintierschau des Kleintierzuchtverbands in der Niederösterreich-Halle. Gezeigt werden: Kaninchen, Hühner, Tauben und Ziergeflügel.

Wieselburg: Konzert „Saso Asvenik & seine Oberkrainer“, von 16 bis 20 Uhr in der Wieselburger Halle. Kartenbestellung bei Ö-Ticket und allen Volksbanken oder unter 0664/2835900.

Montag, 21. November

Scheibbs: Thermenfahrt der Senioren nach Bad Füssing. Abfahrt um 6.45 Uhr am Bahnhof.

Dienstag, 22. November

Gresten: Abendseminar „Zeit heilt (keine) Wunden – der heilsame Umgang mit Verletzungen“ des katholischen Bildungswerkes im Pfarrheim, ab 19.30 Uhr.

Wieselburg: Vortrag „Radreise Kuba“ von und mit Daniel Hackl im Kulturhof Aigner, ab 19 Uhr.

MITTWOCH, 23. NOVEMBER

Oberndorf: „Advent hoast stüh sei und a wengl einihoach‘n“ – besinnlicher Abend der ÖVP-Frauen im Raiba-Saal, ab 19 Uhr.

Scheibbs: Senioren-Singen des Seniorenbundes im Gasthaus Fritz No. 2, 14.30 bis 17 Uhr.

Wieselburg: Vortrag „Entlang des Jangtsekiang“ des Seniorenbundes mit Karl Fehringer im Gasthaus Amesreither.

Filmklubabend im Kino mal vier in Wieselburg. Film: „Spotlight“ Beginn 19.30 Uhr www.filmklub-wieselburg.at

Donnerstag, 24. Nov.

Gaming: Filmabend „Die Herbstzeitlosen“ im Pfarrheim, ab 19 Uhr.

Purgstall: 172. Seniorenwanderung in Gresten und Dämmerschoppen in der Durlmühle. Abfahrt mit dem Bus um 12.30 Uhr, Volksbank.

Scheibbs: Kinder- und Jugendklettern des ÖTK in der Kletterhalle, 16.30 bis 18 Uhr.

Scheibbs: Multimediashow mit Livemusik über Bolivien, Anden, Yungas und Fiestas von Renate Kogler und Franz Marx im kultur.portal, ab 19.30 Uhr. Abendkassa: 11 Euro.

Steinakirchen: Abschluss-Wanderung des Alpenvereins, Jugend II. Treffpunkt um 13 Uhr am Bahnhof.

Wieselburg: Skikursanmeldung der Naturfreunde Wieselburg im Rathaus Wieselburg, von 19 bis 21 Uhr. Weitere Informationen unter: 0664/4694003.

Wieselburg: Offenes Singen im Gasthaus Plank in Bodensdorf, ab 20 Uhr.

FREITAG, 25. November

Gaming: Schulinformationstage im Bildungszentrum Gaming, 14 bis 17 Uhr. Schnupperschlafen möglich.