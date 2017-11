Alle Veranstaltungen im Bezirk Scheibbs.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Mittwoch, 22. November

Göstling: Vortrag „Müde Herzen munter machen“ über Erkennen und Handeln bei Herzschwäche im Emotion Life Center, 18 Uhr. Telefonische Voranmeldung unter 07484/25780 erforderlich.

Scheibbs: Senioren-Singen im Gasthaus Schagerl, 15 bis 17.30 Uhr.

Wieselburg: Seniorennachmittag im alten Pfarrhof mit einer Diaschau von Pfarrer Franz Dammerer von seiner Reise nach London, ab 14 Uhr.

Donnerstag, 23. November

Gaming: Informationsabend über 24 Stunden Betreuung mit LAbg. Anton Erber (Sozialsprecher des VP-Landtagsklubs) und Charlotte Weber (Geschäftsstelle Verein „Daheim in NÖ“) im Gasthof Berghof, ab 19 Uhr.

Lunz: „15 Jahre Forschung im Grünloch — Was haben wir gelernt“ — Vortrag des Bildungs- und Heimatwerkes mit Dr. Dorninger in der Bibliothek, 19.30 Uhr.

Scheibbs: Gedenkgottesdienst des Pensionistenverbandes in der Kapuzinerkirche, 18.30 Uhr.

Scheibbs: Lesung aus dem Gedichtband „In die Stille gesprochen“ mit Walter Greinert und Kammermusik vom Quintett der Stadtmusik Scheibbs im Alten Allegro im Stadtbeisl, 19 Uhr.

Steinakirchen: Vortrag „Grenzen setzen ohne verletzen“ des Kath. Bildungswerkes mit Rosa Froschauer im Pfarrzentrum, Kleiner Saal, ab 19.30 Uhr.

Wieselburg: Eltern-Café im Haus der Zukunft, 15 bis 17 Uhr.

Freitag, 24. November

Purgstall: Musikalischer Seniorennachmittag im Kutscherhof, 14.30 bis 16.30 Uhr.

Scheibbs: Tanzstück „Smokey Hugs and Cappuccino“ im kultur.portal, 19.30 Uhr. Abendkassa: 12 Euro.

St. Georgen/Leys: „Unsere tollen Tanten“ —Aufführung der Theatergruppe im Gasthaus Scharner, 20 Uhr. Kartenvorverkauf in der Raiba St. Georgen, 07482/462300.

Samstag, 25. November

Gaming: Bio-Ball der Bio Austria Arbeitsgruppe Gaming im Haus der Begegnung, ab 20 Uhr. Eröffnung mit den „Wiesergrabler Schuhplattlern“. Musik: „Erlauftaler Hoda‘ Lumpn“.

Gresten: Wunschkonzert des Musikvereins in der Kulturschmiede, 19.30 Uhr.

Kienberg: Adventeinstimmung mit Erlauftaler Glühweinstandl am Parkplatz beim Erlauftalerhof, ab 14 Uhr.

Lunz am See: Advent im Amonhaus mit Sonderausstellungen, Kunsthandwerk und Musik, 14 bis 19 Uhr: 14 Uhr feierliche Eröffnung im Amonpark (bei Schlechtwetter im Festsaal). Eintritt frei.

Oberndorf: Ski- und Spielebasar in der Neuen Mittelschule, Annahme: 8 bis 10 Uhr. Verkauf: 10 bis 11 Uhr.

Purgstall: Fahrt des Pensionistenverbandes zum Christkindlmarkt auf der Rosenburg. Treffpunkt um 13 Uhr bei Möbel Hofstätter.

Randegg: Weltladenverkauf im Pfarrheim, ab 19 Uhr.

Randegg: X-Mas Party im Schliefauhof, abends.

Scheibbs: Veranstaltung „ASÜÜÜL 4“ des Vereins „Willkommen – Verein zum Finden einer neuen Heimat“ im kultur.portal, ab 19.30 Uhr.

St. Georgen/Leys: „Unsere tollen Tanten“ —Aufführung der Theatergruppe im Gasthaus Scharner, 20 Uhr. Kartenvorverkauf in der Raiba St. Georgen, 07482/462300.

Wieselburg: Wieselburger Adventmarkt im Schlosspark, 15 bis 20 Uhr. Offizielle Eröffnung mit der Jugendkapelle der Musikschule, 18 Uhr.

Zarnsdorf: Wolfpassinger Adventmarkt beim Feuerwehrhaus Zarnsdorf, ab 17 Uhr.

Sonntag, 26. November

Lunz: Advent im Amonhaus mit Sonderausstellungen, Kunsthandwerk und Musik, 10 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Lunz: Kräuterstammtisch „Aromatherapie“ der Gesunden Gemeinde in der Bienenkunde 1, 15 Uhr. Anmeldung: grete.enoeckl@gmx.at.

Randegg: Weltladenverkauf im Pfarrheim, 11 bis 12 Uhr.

St. Georgen/Leys: „Unsere tollen Tanten“ —Aufführung der Theatergruppe im ‣‣ Gasthaus Scharner, 16 Uhr. Kartenvorverkauf in der Raiba, 07482/462300.

Wieselburg: Wieselburger Adventmarkt im Schlosspark, 15 bis 20 Uhr.

Montag, 27. November

Purgstall: Kegeln und Kartenspielen des Pensionistenverbandes im Gasthaus Hörhahn, ab 14 Uhr.

St. Georgen/Leys: Vortrag „Glaube – Aberglaube“ mit Pfarrer Dechant Karl Hasengst im Pfarrheim, ab 19.30 Uhr.

Wieselburg-Land: Blue Monday Night-Session: Jazz Pop Session mit Barbara Motive im Kulturhof Aigner, ab 20.30 Uhr.

Dienstag, 28. November

Purgstall: Fahrt des Seniorenbundes nach Wien. Abfahrt um 11.45 Uhr bei derVolksbank.

Donnerstag, 30. November

Lunz: „Mann/Frau — immer nur harmonisch?“ — Workshop der Gesunden Gemeinde, anschließend Diskussion in der Bibliothek, 19.30 Uhr.

Scheibbs: Kinder- und Jugendklettern in der Kletterhalle, 16.30 bis 18 Uhr.

Steinakirchen: Wanderung der Jugend II des ÖAV. Treffpunkt um 13 Uhr beim Bahnhof Steinakirchen.

Wieselburg-Land: Offenes Singen im Gasthaus Plank in Bodensdorf, ab 20 Uhr.

Freitag, 1. Dezember

Göstling/Lassing: Einstimmung auf den Advent mit Alphornbläsern und Kirchenchor bei der Pfarrhofhütte in Lassing, 19 Uhr.

Gresten-Land: Adventzauber für fünf- bis zehnjährige Kinder im Kindergarten, 9 bis 12 Uhr. Unkostenbeitrag: 7 Euro.

Gresten: Gemütliche Einstimmung in den Advent im Gastgarten des Gasthauses Kummer, 17 bis 21 Uhr.

Gresten: 2. Grestner Krampustreiben mit sechs Krampusgruppen aus Österreich am Kramlplatz, ab 18 Uhr.

Lackenhof: Adventmarkt der Pfarre im Pfarrhof.

Lunz am See: Glühmoststand der Volkshilfe am Uni-Markt Parkplatz, ab 10 Uhr.

Scheibbs: Saffener Christkindl-Markt mit Kunsthandwerk, Kulinarik und Kinderprogramm von 14 bis 21 Uhr.

Scheibbs: Christbaumkerzenentzündung beim Gasthaus Hofmacher in Saffen, ab 19.30 Uhr.

St. Georgen/Leys: „Unsere tollen Tanten“ —Aufführung der Theatergruppe im Gasthaus Scharner, 20 Uhr. Kartenvorverkauf in der Raiba St. Georgen, 07482/462300.

Samstag, 2. Dezember

Gaming: Adventmarkt in der Kartause Gaming mit vielfältigem Rahmenprogramm, 10 bis 18 Uhr.

Gaming: Modellbahnausstellung der Modellbahnfreunde Kienberg-Gaming in der Kirchsteingasse 2 (neben der Pfarrkirche), 13 bis 18 Uhr.

Gaming: Adventsingen der Rundumzianabergmusi im Haus der Begegnung, um 19.30 Uhr.

Gresten: „Adventzauber“ der Gesunden Gemeinde Gresten & Gresten-Land für Kinder (5 bis 10 Jahre) im Kindergarten Gresten-Land, ab 9 Uhr.

Lackenhof: Adventmarkt im Pfarrhof, 14 bis 17 Uhr.